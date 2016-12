J-AX e Ferilli: da Amici i commissari ideali per i maturandi

Stasera molti maturandi metteranno in stand-by lo studio per accendere la Tv e godersi la finale del talent Amici, che tanto successo ha tra i più giovani e non solo. Ma quale dei protagonisti sceglierebbero se potessero averli in commissione d’esame? Skuola.net lo ha chiesto a 1300 studenti che si apprestano ad affrontare la tanto temuta maturità, chi preferirebbero come commissari interno tra i quattro direttori artistici della scuola di Amici, ovvero tra i cantanti Emma, J-AX, Elisa e Nek e quale invece vorrebbero come commissario esterno tra la bellissima attrice Sabrina Ferilli e le stravaganti cantanti Loredana Bertè e Anna Oxa. Ecco i risultati che delineano la commissione ideale, immaginando Morgan presidente e Maria De Filippi dirigente scolastica.