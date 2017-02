Italia paese dei mammoni? Sì, ma gli altri non stanno tanto meglio

In Italia 8 ragazzi su 10 vivono ancora con i genitori

La maggior parte della popolazione europea under30 vive ancora sotto lo stesso tetto con i genitori. Per carità, delle sensibili variazioni ci sono. Ma di fondo resta la grande difficoltà – soprattutto economica - che le nuove generazioni hanno ad abbandonare il nido. L’Italia – con l’80% - resta in cima alla classifica di chi preferisce restare nella casa d’origine. Ma altre nazioni, tradizionalmente più ‘aperte’, non sono poi così lontane: la Slovenia è al 76,4%, la Grecia al 76,3%, la Slovacchia al 76,2%.



Bamboccioni, in Francia l’incremento maggiore

Una situazione che, in alcune nazioni, ha visto un peggioramento proprio negli ultimi anni: in Francia, il numero di chi resta con mamma e papà è cresciuto addirittura del 12,5%. In Italia ‘solo’ del 5,6%, ma qui la situazione di partenza era già abbastanza pesante. In media, nei Paesi Ocse, tra il 2007 e il 2014 l’incremento è stato dello 0,7%.



In Europa solo in Scandinavia i giovani vanno via di casa in anticipo Uniche eccezioni europee, come prevedibile, i Paesi scandinavi: in Danimarca, ad esempio, solo 1 ragazzo su 3 vive a casa con i genitori; pochi di più in Svezia (35,1%), Norvegia (37,8%) e Finlandia (36,9%). Anche se per avere percentuali ancora più basse bisogna cambiare continente. La palma di Paese più precoce va al Canada, dove appena il 30% dei giovani tra i 15 e i 29 anni non è ancora uscito da casa.