Iscrizioni online, via alle registrazioni: ecco come fare

Attivo il portale per iscriversi online alla scuola superiore. Dal 15 gennaio è possibile registrarsi al sito, mentre per l'iscrizione vera e propria bisognerà aspettare le ore 8:00 del prossimo 22 gennaio. Come riporta Skuola.net , è importante ricordare che quello non sarà l'unico giorno disponibile per iscriversi: per farlo c'è tempo fino alle ore 20:00 del 22 febbraio 2016. Intanto vediamo le modalità e le scadenze della registrazione per poter fare, in seguito, l'iscrizione online alle scuole superiori.

COME FARE LA REGISTRAZIONE? - Per iscriversi online alla scuola superiore scelta bisogna prima effettuare la registrazione. Per farlo basta andare sul portale del Miur, www.iscrizioni.istruzione.it. Ci si può registrare fino al 22 febbraio 2016, ultimo giorno anche delle iscrizioni online. Sulla parte in alto a destra del sito, c'è ben visibile l'opzione "Registrati". Dopo averci cliccato ci si trova di fronte a un modulo da compilare.



COMPILARE IL MODULO - In questa scheda vanno inseriti i propri dati personali: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, ecc. Basta seguire le indicazioni e compilare il modulo per filo e per segno. Indirizzo email compreso.



LINK E PASSWORD - Ecco, proprio l'indirizzo mail da inserire per completare la registrazione che darà la possibilità di accedere alle iscrizioni online è importantissimo. Infatti, proprio lì arriverà poi il link che permetterà di completare la registrazione. Ci si deve cliccare per digitare poi una password che, per motivi di sicurezza, deve essere lunga almeno 8 caratteri e non superare i 14. E non solo. La password deve essere anche abbastanza complicata in quanto deve contenere obbligatoriamente almeno un numero, una lettera maiuscola e una minuscola. Insomma, dopo averla inserita è meglio segnarla da qualche parte per non dimenticarla. Si hanno 24 ore di tempo per cliccare sul link arrivato alla mail. Terminato questo periodo, la registrazione sarà annullata.



IL CODICE UTENTE - E non è finita qui. Dopo aver inserito la password arriverà anche una seconda mail con il codice utente che consentirà di iniziare l'iscrizione online vera e propria, ovviamente non prima del prossimo 22 gennaio. E se ci sono ancora dubbi, si può dare un'occhiata sul sito www.iscrizioni.istruzione.it.