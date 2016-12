Iscrizioni online, uno su 5 aspetta l'ultimo momento

16:47 - Ci siamo quasi, il 15 febbraio è fissato il termine per inviare la domanda di iscrizione online per le classi prime delle scuole superiori, medie ed elementari. Non sono pochi i ritardatari che useranno gli ultimi giorni disponibili per registrarsi e inviare la propria domanda: secondo i dati Miur, fino ad oggi hanno inviato la domanda di iscrizione circa l'80% degli attesi. Ciò vuol dire che ben 1 su 5 deve ancora iscriversi. Il prossimo sarà l'ultimo week end disponibile, e per dare una mano agli studenti last-minute il Miur risponderà al servizio di assistenza telefonico anche sabato e domenica. Lo segnala il portale Skuola.net.

ULTIMI GIORNI PER LE ISCRIZIONI A SCUOLA - Sono gli ultimi giorni e sarà proprio tra oggi e domenica che dovrà inviare la propria domanda di iscrizione online quel 20% di ultimi indecisi che ancora non lo ha fatto. Non sorprende che siano soprattutto i ragazzi delle superiori coloro che ancora mancano all'appello, a causa dell'importanza della scelta dell'indirizzo. Se infatti hanno già in gran parte portato a termine la procedura gli studenti che devono iscriversi alla prima elementare (85%) e media (85%), i ragazzi di terza media che affronteranno al passaggio al liceo si sono iscritti in quota 65%: aspetta l'ultimo momento ben 1 su 3.

PROBLEMI? CHIAMATE IL MIUR - Per questo ultimo week end di iscrizioni il Miur ha così deciso di supportare le famiglie anche sabato e domenica tramite il servizio telefonico di assistenza. I centralini saranno aperti dalle 9:00 alle 13:00 al numero 06 58494025. Vi ricordiamo che avete a disposizione tutta la giornata del 15 febbraio compresa per inviare la vostra domanda di iscrizione online.