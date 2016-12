Iscrizioni online: tutti (o quasi) pronti al click day

Peccato che gli istituti non accettino le iscrizioni in base all'ordine di arrivo, ma questa non è l'unica cosa sulla quale sono poco informati. E quel che è peggio è che a un giorno dall'apertura delle iscrizioni, un tredicenne su 4 ancora è indeciso sulla scuola a cui inviare la sua domanda. A raccontarlo sono 3230 studenti di terza media in una web survey di Skuola.net.



Le vacanze di Natale evidentemente non sono servite a schiarire le idee dei ragazzi. Lo scorso dicembre, uno su tre raccontava a Skuola.net di non sapere che indirizzo e scuola superiore scegliere. Un dato che a oggi è migliorato davvero di poco, probabilmente perché molti avvertono il peso della scelta.



Tra gli indecisi, uno su tre ha paura di sbagliare e di doversi poi ritrovare a fare i conti con questo errore. L'orientamento scolastico poi, quando c'è stato, evidentemente non ha portato i suoi frutti per un altro 31% che ancora fatica a capire per cosa è portato, né per un altro 7% che racconta di indirizzi scolastici che non gli sono stati spiegati così bene. Il problema della scelta per il 6%, invece, sono gli amici: non ha la minima intenzione di lasciarli, per cui prima di decidere aspetterà di capire quale istituto frequenteranno loro. Il 4% degli indecisi invece dà la colpa ai contrasti con mamma e papà che hanno in mente per lui una strada diversa da quella che invece vorrebbe intraprendere.



E lo stato d'animo con il quale i ragazzi si apprestano comunque a inviare la loro domanda non è dei migliori visto che circa un su tre racconta di essere preda dell'ansia e della paura. Specie se parliamo di ragazze. Sono loro infatti, a raccontare di essere vittime di questi sentimenti con una percentuale di risposte superiore alla media.



Quel che a oggi sembra certo è c'è tanta confusione quando si parla di iscrizioni online. Quasi un tredicenne su due racconta a Skuola.net di non sapere che esiste la possibilità di registrarsi al sito del Miur, www.iscrizioni.istruzione.it, prima del giorno del via alle iscrizione, per l'esattezza dallo scorso 15 gennaio. E quel che è peggio è che uno su quattro non sa nemmeno che le domande possono essere inviate alle superiori scelte dal 22 gennaio al 22 febbraio 2016.



Un dato che preoccupa ancora di più alla luce del fatto che, sebbene abbiano partecipato al sondaggio i ragazzi e non i loro genitori, il 77% dei tredicenni racconta che aiuterà mamma e papà a inviare la domanda d'iscrizione online. Solo il 13% delegherà interamente a loro questa pratica, mentre addirittura uno su dieci afferma di essere intenzionato a sbrigarsela da solo. E speriamo bene.