Iscrizioni online scuole superiori: dal 22 gennaio

REGISTRAZIONI DAL 15 GENNAIO - Dal 15 gennaio ci si potrà registrare al sito, e da questa data si potranno esplorare tutte le informazioni sulle scuole e su come iscriversi.



ISCRIZIONI ONLINE DAL 22 GENNAIO - Dal 22 gennaio al 22 febbraio sono aperte per i ragazzi di terza media le iscrizioni alla scuola superiore da fare sul sito al sito http://www.iscrizioni.istruzione.it.



AVVISATI PER MAIL - Il Miur comunica che le famiglie, una volta effettuata la registrazione, saranno avvisate in tempo reale, via posta elettronica, dell'avvenuta registrazione e dello stato della domanda di iscrizione alla scuola superiore, che può essere seguita passo dopo passo sul sito. Ma non solo! Sarà inoltre possibile seguire in ogni momento l'iter della domanda attraverso una App dedicata.



TUTTO SULLA TUA SCUOLA - Se ancora qualche dubbio impedisce la scelta, la cosa migliore è farsi un'idea più dettagliata sull'offerta delle scuole. Attraverso "Scuola in chiaro" messo a disposizione dal Miur per tutte le famiglie, è possibile conoscere ogni informazione sui diversi istituti scolastici. E in più, quest'anno, sempre su "Scuola in Chiaro", è possibile consultare il Rapporto di Autovalutazione di ciascun istituto che contiene informazioni preziose per la scelta delle famiglie: gli esiti degli studenti, la loro prosecuzione negli studi o nel mondo del lavoro, elementi sull'organizzazione del curricolo, l'organizzazione oraria. Il progetto didattico della scuola è invece reperibile nel Piano dell'offerta formativa che, per effetto della riforma, diventa triennale. I nuovi Piani triennali saranno disponibili sui portali delle singole scuole e su "Scuola in Chiaro" in concomitanza con il periodo delle iscrizioni.