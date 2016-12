Iscrizioni online scuola: dubbi? Ecco le FAQ

16:10 - Il primo approccio alle iscrizioni online a scuola non sempre va per il verso gusto. La procedura è semplice e intuitiva e basta seguire alcuni passaggi per inviare correttamente la propria domanda di iscrizionie a scuola. Tuttavia possono sorgere alcuni dubbi da chiarire prima di completare la domanda che, una volta inviata, questa non è più modificabile. Per poterla cambiare, bisogna rivolgersi direttamente alla scuola. Per evitare il sorgere di questi disagi, il portale Skuola.net ha individuato alcune problematiche a cui si può dare pronta soluzione. Ecco le domande frequenti e le risposte giuste in materia iscrizionie a scuola





Quando posso iscrivermi?

Ci si potrà iscrivere a scuola dal 15 gennaio al 15 febbraio 2015.

Come posso inviare la domanda on line se non ho un computer o accesso a internet?

Contattare la scuola di destinazione o di frequenza e informarla della situazione. La scuola può inserire la domanda per conto della famiglia.

Come posso trovare il codice della scuola a cui indirizzare la domanda d’iscrizione?

Accedere all’applicazione “Scuola In Chiaro” dal sito del MIUR o chiedere direttamente alla scuola.

Dove si trova la funzione per la registrazione?

Per potersi registrare in “Iscrizioni on line” bisogna accedere al servizio www.iscrizioni.istruzione.it e cliccare sul banner "Registrati". Una volta compilato ed inoltrato il modulo di registrazione, rilascia il codice personale per accedere al servizio delle iscrizioni on line (il codice verrà comunicato per email all'indirizzo indicato).

Quando sarà possibile la registrazione?

Sarà possibile effettuare la registrazione dal 12 gennaio, alcuni giorni prima dell’avvio delle iscrizioni on line a scuola.

Ci sono degli orari prestabiliti per fare l'iscrizione on line?

No, il servizio, a partire dal 15 gennaio 2015, sarà disponibile 24 ore su 24, compresi il sabato e la domenica, fino al 15 febbraio 2015.

Lo scorso anno la mia famiglia si è registrata alle "IscrizioniOnLine" per iscrivere mio fratello. Ho conservato le credenziali (nome utente e password), posso utilizzarle quest'anno per iscrivermi?

No. Le credenziali acquisite con la registrazione lo scorso anno non sono più valide. Occorre eseguire una nuova registrazione.

I miei genitori sono stranieri e privi di codice fiscale, come posso iscrivermi?

Bisogna recarsi presso la scuola scelta, che provvederà all'iscrizione.

È vero che le domande di iscrizione vengono accolte in base all'ordine di presentazione? Che succede se presento la domanda il 15 febbraio?

I criteri di precedenza sono deliberati dai consigli di istituto e devono rispondere a principi di ragionevolezza. Tra questi non c'è assolutamente l'ordine di arrivo delle domande di iscrizione a scuola: ogni momento tra il 15 gennaio e il 15 febbraio è quindi utile senza che si perda o si acquisisca la precedenza ad iscriversi.

Se voglio frequentare la scuola media nello stesso istituto dove ora sto facendo la quinta elementare, devo fare l'iscrizione online?

Si. Devi fare l'iscrizione alla scuola media online anche se proveniei dalla scuola elementare dello stesso istituto comprensivo, viste le scelte che dovrai esprimere (in particolare: la sede scolastica, l'eventuale indirizzo musicale e relativo strumento)

Per quali scuole posso inserire una domanda di iscrizione?

Per tutte le scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado ed i centri di formazione professionale: sono escluse le scuole paritarie non di formazione professionale.

Chi può inserire una domanda di iscrizione ? Il genitore o il tutore di uno studente.

Come si compila la domanda?

Il modello di domanda d’iscrizione online a scuola è composto di due sezioni.

Nella prima sezione, una volta scelta la scuola, attraverso una procedura guidata, sono richieste tutte le informazioni necessarie per la compilazione della domanda: dati anagrafici del genitore, dello studente, informazioni e preferenze circa l’utilizzo dei mezzi di trasporto, del servizio mensa, etc. Nella seconda sezione (specifica per ogni scuola) il sistema propone l’elenco dei dati che ciascuna scuola può richiedere.

Come posso essere certo che la domanda che ho inserito è stata trasmessa alla scuola?

Al termine dell’inserimento dei dati della domanda, questa viene trasmessa alla scuola scelta: viene inviata una e-mail di notifica dell’avvenuta trasmissione. Sul sito http://www.iscrizioni.istruzione.it/ potrai controllare lo stato della domanda nella sezione "Visualizza Situazione Domande".

Come posso essere certo che la domanda di iscrizione è stata accettata dalla scuola?

Il sistema invia una mail per ogni cambiamento di stato della domanda di iscrizione, che si può controllare anche sul portale http://www.iscrizioni.istruzione.it/ nella sezione "Visualizza Situazione Domande". Qualora questa risulti accettata, significa che la domanda di iscrizione online è stata accolta dalla scuola.

Posso stampare la domanda?

Si, se la domanda è stata trasmessa alla scuola è possibile visualizzarla sul portale e stamparla.

Per la registrazione posso utilizzare una qualunque casella di posta elettronica?

Sì, certamente. Si precisa, però, che lo stesso indirizzo di posta elettronica non può essere riutilizzato per un'altra registrazione.

Per la registrazione posso utilizzare una qualunque casella di posta elettronica?

Sì, certamente. Si precisa, però, che lo stesso indirizzo di posta elettronica non può essere riutilizzato per un'altra registrazione.

Dopo la registrazione, per posta elettronica ho ricevuto solo il codice personale ma non la password. Come devo fare?

Durante la registrazione si chiede l'inserimento di una password pensata dall'utente. La password quindi non è generata dal sistema e non viene inviata via mail. Una volta scelta e inserita, bisogna quindi trascriverla e conservarla. Se si è dimenticata la password, rientrare in "Registrazione" e cliccare sulla voce "Password dimenticata", verrà richiesto l'inserimento dell'utenza e la risposta indicata nella precedente registrazione alla domanda di controllo impostata. Una nuova password è spedita sull'indirizzo mail segnalato.