Iscrizioni online, le scuole hanno una nuova carta d'identità

16:30 - Si rinnova il portale del Miur “Scuola in Chiaro”, nato per agevolare la scelta dell’istituto a cui iscriversi e per facilitare l’iscrizione online alle scuole superiori, medie o elementari. Già negli scorsi anni il sito permetteva di conoscere la dimensione delle scuole, la loro offerta formativa, le risorse strumentali e professionali, gli studenti e i loro risultati. Oggi sarà possibile sapere di più anche sulle dotazioni tecnologiche delle scuole e i laboratori, e scoprire la valutazione della scuola in base al test Invalsi. Lo riporta Skuola.net.

TROVARE INFO SULLE SCUOLE - “Scuola in chiaro” si presenta come un motore di ricerca attraverso il quale si possono reperire tutte le informazioni riguardanti l’Istituto che vi interessa. Potete collegarvi al sito digitando l'indirizzo http://cercalatuascuola.istruzione.it/ oppure usando il link che si trova nel portale delle iscrizioni online a scuola. Scuola in Chiaro è infatti uno strumento indispensabile per l'iscrizione, in quanto fornisce il codice meccanografico della scuola che bisogna segnalare al momento della domanda di iscrizione a scuola.

CERCARE LA SCUOLA - Il sistema di Scuola in Chiaro permette di cercare la scuola che vi interessa in maniera rapida indicandone il nome o il codice, se è già noto. Se invece non la scuola non è stata ancora scelta né si conosce il codice meccanografico, si può impostare la ricerca geografica, cercare tra i risultati ed esplorare tra gli istituti che il portale vi segnala. E’ possibile optare poi per la ricerca avanzata e impostare la Regione, Provincia, Comune, ordine e grado della scuola su cui si è indirizzati, oltre ad indicare il codice meccanografico: in questo modo si è sicuri che la scuola trovata è proprio quella che si stava cercando. Per ogni scuola è visualizzabile una scheda contenente tutte le informazioni. Attenzione però: le scuole potrebbero non aver caricato tutti i dati. Ecco cosa si può conoscere dell'istituto scolastico scelto.

INFO GENERALI SULLA SCUOLA - Nella scheda della scuola scelta, come prima cosa, c’è la presentazione generale (Home) con l’indirizzo, la foto e i contatti della scuola, il nome del dirigente scolastico e il codice meccanografico. In questa sezione si trovano anche gli indirizzi di studio attivati per l'anno 2014/2015 e 2015/2016 e il Piano dell'Offerta Formativa. La pagina comprende anche una visione di insieme dei dati che si approfondiranno nelle altre sezioni: ad esempio il numero di alunni, delle classi e la media di alunni per classe, oppure dei servizi web forniti dalla scuola.

BACHECA AVVISI - Una sezione della scheda è dedicata agli avvisi che l'istituto sceglie di comunicare alle famiglie, non solo in fase di iscrizione online a scuola, ma anche durante l'anno scolastico.

DIDATTICA - Nella sezione dedicata alla didattica è scaricabile il POF, ovvero il Piano dell'offerta formativa, e avere informazioni sugli indirizzi di studio, sull'orario scolastico e di ricevimento, sull'organigramma e sui diversi progetti promossi dalla scuola. Sono poi elencate le attività didattiche extra, come le certificazioni linguistiche o informatiche e gli stage in azienda. E' possibile infine visualizzare la lista dei libri di testo scelti dalle varie sezioni.

SERVIZI OFFERTI - Qui si trova la descrizione dei servizi che la scuola offre via web (ad esempio le comunicazioni eventi, comunicazioni assenze, richiesta colloqui), e quella delle attrezzature di cui gli istituti sono dotati. Tra le attrezzature a supporto si elencano i laboratori, le biblioteche, le aule e le palestre, mentre tra le attrezzature multimediali si può visualizzare la dotazione di computer, Lim, copertura wi-fi e altri strumenti digitali. Infine, tra le attività e gli altri servizi, si può scoprire se nella scuola c'è il bar o addirittura un teatro.

GLI ALUNNI DELLA SCUOLA - Anche questa è un'informazione molto importante in fase di iscrizione a scuola: quanti sono gli alunni, come sono divisi per aule, qual è il loro rendimento? Si può scoprire anche questo nella scheda dell'istituto scelto su Scuola in Chiaro. Sono presenti infatti i dati del Miur sugli alunni nella scuola (quanti sono, quanti alunni ospita una classe, quanti sono ripetenti e quanti si sono trasferiti, ecc.), la media dei loro risultati agli scrutini finali e intermedi, e perfino il loro successo all'università.

I DOCENTI E IL PERSONALE DELLA SCUOLA - Sapere qualcosa di più sui prof della scuola interesserà soprattutto i ragazzi alle prese con le iscrizioni a scuola, visto che con loro dovranno avere a che fare per ben 5 anni nel caso delle scuole superiori. Scuola in Chiaro permette di conoscere la loro età media, la percentuale di maschi e femmine, quanto si assentano e quanti tra di loro sono insegnanti di sostegno.

SITUAZIONE FINANZIARIA - Se la scuola ha reso disponibili i dati, su Scuola in Chiaro è possibile fare i conti in tasca alla scuola. In particolare, si possono visualizzare le entrate per i fondi di finanziamento e le spese sostenute, oltre che i bandi di gara e i contratti.

VALUTAZIONE INVALSI - Su Scuola in Chiaro possono essere caricati anche i risultati del test Invalsi sostenuto dagli alunni nell'anno precedente, con tanto di tabelle e grafici. E' possibile poi leggere la Relazione di valutazione della scuola, sempre che l'istituto abbia scelto di pubblicarla.