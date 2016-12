Iscrizioni online 2016: 5 cose da sapere

#1 Iscrizione: è obbligatorio farla online

Non ci sono alternative. Quindi, se mamma e papà non sono pratici di web e pc, abbiate la pazienza di sedervi vicino a loro e fare insieme la vostra iscrizione online alle scuole superiori. E poi, ricordate che se avete problemi con la procedura, potete sempre chiedere aiuto alla vostra scuola. Se invece avete ancora dubbi su quale superiore scegliere, date un'occhiata a Scuola in chiaro: troverete tutte le informazioni di cui avete bisogno.



#2 La conferma arriva per email

Tramite la vostra posta elettronica potrete avere conferma non solo dell'avvenuta registrazione, ma anche dello stato della vostra iscrizione online alle scuole superiori. E non finisce qui: potete sapere persino a che punto è la vostra domanda di iscrizione online alla scuola superiore scaricando sullo smartphone un'app dedicata.



#3 Non ci sarà un click day

Che detto in parole povere significa che il 22 gennaio non è l'unico giorno utile per iscriversi. Per farlo è possibile sfruttare tutto il periodo fino al prossimo 22 febbraio 2016, ultimo giorno delle iscrizioni online alle scuole superiori. Vi ricordiamo inoltre che iscrivervi il prima possibile non vi darà alcun vantaggio: le scuole non accettano iscrizioni online alle scuole superiori in base al criterio del "Chi prima arriva, meglio alloggia", quindi potete dormire sonni tranquilli.



#4 Iscrizioni aperte ufficialmente il 22 gennaio

Questo sarà invece il giorno da cui sarà possibile iscriversi alle scuole superiori. Per farlo, vi basterà andare sul sito del Miur http://www.iscrizioni.istruzione.it inserendo tutti i dati della vostra registrazione.



#5 Prima di iscrivervi dovete registarvi

Ed è meglio non aspettare l'ultimo minuto per farlo. Per agevolare la procedura, il Miur renderà possibile la registrazione al sito http://www.iscrizioni.istruzione.it dal prossimo 15 gennaio 2016. Da quello stesso giorno potete iniziare a esplorare il portale e leggere tutte le informazioni utili all'iscrizione online alle scuole superiori.