Invalsi, test rinviati per lo sciopero

Il 5 maggio professori, studenti e sindacati hanno proclamato sciopero unitario e scenderanno in piazza contro il disegno di legge della Buona Scuola: proprio il 5 erano però state fissate le prove Invalsi per la scuola primaria, che interessano le classi seconde e quinte. Invalsi ha così annunciato il rinvio della prova preliminare di lettura e della prova di Italiano al 6 maggio. La prova di matematica e il questionario studente invece, precedentemente previste per il 6 maggio, slitteranno al 7 maggio. La variazione di calendario del test Invalsi riguarderà tutte le scuole primarie, indipendentemente dall'adesione dei professori o di altro personale allo sciopero. La variazione di calendario, come comunicato da Invalsi, non provocherà cambiamenti sulle modalità di svolgimento delle prove, come riporta Skuola.net