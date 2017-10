Invalsi 2016, i peggiori al Sud

RISULTATI TEST INVALSI PRESENTATI AL MIUR - A presentare il Rapporto sono stati il Presidente dell’Invalsi, Anna Maria Ajello, il Direttore Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione, Carmela Palumbo, e il Responsabile “Area Prove” dell’Invalsi, Roberto Ricci. A moderare gli interventi è stato il Direttore Generale dell’Invalsi, Paolo Mazzoli.



FARAONE: STOP INVALSI ALL'ESAME DI TERZA MEDIA - Il sottosegretario Davide Faraone ha annunciato: "Stiamo lavorando per togliere l'Invalsi di terza media". Dal 2017/18, quindi, potrebbe finire l'incubo degli studenti di terza, che non dovranno più svolgere il questionario Invalsi in sede d'esame. Secondo il sottosegretario, infatti, l’Invalsi deve monitorare lo stato del sistema scolastico e non rientrare invece nella sfera valutativa dello studente.



PROVE INVALSI 2016: PEGGIO AL SUD - L'Istituto Invalsi ha diffuso i risultati dei test 2016. Anche quest'anno sono emerse criticità: gli esiti continuano a mostrare una difficoltà di comprensione dei testi espositivi e argomentativi. Non sono pienamente soddisfacenti neppure i risultati delle prove di matematica, dagli esiti discontinui su tutto il territorio nazionale. Risultati più bassi di quelli attesi si registrano soprattutto al Sud. I test Invalsi di italiano di terza media registrano i punteggi mediamente più bassi in Campania, Calabria e Sicilia. Anche la prova di matematica di terza media sembra essere andata peggio in queste tre regioni, a cui si aggiunge anche la Sardegna. D’altra parte, Per l’Italiano si osserva la tendenza positiva dei risultati delle scuole delle regioni del Nord, delle Marche e dell’Umbria, mentre per la matematica la menzione d’onore è per regioni settentrionali e Marche. Riguardo alle differenze tra mashci e femmine, le ragazze si confermano essere per l'ennesima volta le migliori nei test Invalsi di italiano, mentre i maschietti vincono nei test di matematica. Il ministro Stefania Giannini appare soddisfatta del lavoro svolto: "E' un bilancio positivo - ha sostenuto durante il suo intervento - le prove Invalsi ci danno una fotografia dinamica della situazione. Sono un patrimonio che va riconosciuto".



SI COPIA, SOPRATTUTTO AL SUD - Le regioni meridionali si distinguono anche nel fenomeno del cheating, che come dichiarato da Roberto Ricci, responsabile area prove Invalsi, continua ad essere un problema,soprattutto per la terza media. Evidenze di cheating in particolare in Calabria, Sicilia, Campania, Basilicata, Puglia e Molise. Secondo il dirigente, anche per evitare il problema dei "copioni" ai test si sta provvedendo a informatizzare le prove Invalsi, che in futuro potrebbero essere svolte al pc.



TEST INVALSI: LE NOVITÀ PER L'ANNO PROSSIMO - L'obiettivo è quello di fare in modo che, a partire dalle scuole superiori, si possa svolgere i test Invalsi al pc addirittura dall'a.s. 2017/2018. Avviato pure il processo di introduzione di una prova Invalsi in lingua inglese alle scuole medie e superiori: "Auspicabile Invalsi anche per la lingua straniera" ha dichiarato il ministro Giannini.