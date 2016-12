Internet a scuola? Dal prossimo anno correrà veloce

16:30 - INTERNET AL PALO - La scuola italiana guarda al futuro, decisa a tenersi in forma con connessioni internet veloci ed efficienti. L’iniziativa, che in realtà riguarda tutta la pubblica amministrazione, vede in prima linea la necessità degli istituti scolastici di dotarsi di apparecchiature informatiche adeguate e soprattutto della banda larga. In Italia infatti, come riporta Skuola.net sugli ultimi dati delle rilevazioni Istat relative al 2012, alle elementari è presente un solo pc per 330 bambini mentre alle superiori uno ogni 12. Secondo l’ultimo rapporto nazionale Glocus, una scuola su 5 non ha neanche la connessione normale: il 18,5% resta fuori dal web. Ed è proprio in queste scuole che sarà necessaria un’attenta operazione di informatizzazione.

IN UN ANNO LA SVOLTA - A spingere sul pedale dell’acceleratore della digitalizzazione è un emendamento alla riforma della Pubblica Amministrazione che prevede l’arrivo della connessione veloce. Come previsto dall’articolo 1 della Carta della cittadinanza digitale: “Garantire la disponibilità di connettività a banda larga e l’accesso alla rete presso gli uffici pubblici e gli altri luoghi che, per la loro funzione, richiedono il collegamento al web”. Quando la proposta diventerà un decreto legislativo, i tempi saranno stretti: in un anno dall’approvazione del ddl arriveranno i decreti attuativi e da lì in poi nelle scuole si correrà veloci.

LA BUONA SCUOLA DEL FUTURO – Tutto sembra quindi voler andare nella giusta direzione, il tema della digitalizzazione infatti è fortemente presente nel rapporto della Buona Scuola presentato alle scuole dal Governo.