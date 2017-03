Instagram testa i geo-adesivi, ma Snapchat si infuria

I geo-adesivi di Instagram che somigliano a quelli di Snapchat

La nuova feature lanciata da Instagram permette di rendere ancora più originali i propri scatti. Al momento la funzione è disponibile soltanto in alcuni luoghi: New York (Usa) e Giacarta (Indonesia). Chi avesse la fortuna di trovarsi in uno di questi posti potrebbe sfruttare subito la novità. Ma oltre al geotag classico, per ogni posto ci sono degli adesivi dedicati, per rendere ogni scatto e ogni momento ancora più unico e divertente.



Le accuse di plagio a mister Facebook

Negli ultimi tempi le accuse a Mark Zuckerberg non sono mancate. Ma questa volta ad indicarlo come copione è stata la fidanzata dell'ad di SnapInc. (la società che controlla Snapchat), Miranda Kerr. La donna si sarebbe lasciata sfuggire un commento per cui: i social di Palo Alto copierebbero l'app di Snapchat. E immancabile, anche questa volta, signor Facebook ha lasciato correre senza batter ciglio e senza replicare.



Tutte le volte i social hanno copiato Snapchat

E se il padrone di Facebook e co. non controbatte, a guardare la storia social degli ultimi tempi forse non hanno tutti i torti ad accusarlo di copiare un po' troppo. Le ultime innovazioni introdotte tra Facebook, WhatsApp e Instagram dimostrano che Snapchat sta dando molto filo da torcere all'azienda, tanto da essere stato preso come modello più di una volta. Tra le "ispirazioni" prese da Snapchat ci sono: le storie con durata 24H, la fotocamera di Messenger con i filtri, lo status a tempo su WhatsApp e infine i geo-adesivi Instagram. Stando ai fatti: Facebook e i suoi fratelli somigliano sempre più a Snapchat piuttosto che il contrario.