Incubo pagelle, il salvagente sono le ripetizioni

TUTTI PAZZI PER LE RIPETIZIONI - Per l'esattezza, il numero di coloro che prendono ripetizioni raddoppia rispetto alla media se ha preso almeno un debito a scuola. Ma non manca anche chi, un po' per eccesso d'ansia, un po' per la voglia di prendere il massimo dei voti, pur non avendo conseguito nemmeno un'insufficienza, preferisce ricorrere lo stesso alle lezioni private.



CHI PRENDE RIPETIZIONI? - Ne fanno ricorso soprattutto gli studenti delle superiori (34%), visto che sono proprio loro gli unici a doversi subire l'agonia del debito formativo. Non manca anche un 22% che prende ripetizioni pur essendo ancora alle scuole medie, e un altro 15% che le richiede per superare un esame universitario.



QUANTO COSTA PRENDERE RIPETIZIONI - Il costo sale a seconda del livello richiesto. Un'ora di ripetizioni per le scuole medie costa in media 16 euro, per le superiori 17 e per l'università 18. E così 1 ragazzo su 4 dice che recuperare un'insufficienza con l'aiuto di un tutor tutto per sé, gli costa mediamente meno di 50 euro l'anno. Meno fortunato un 16% che invece racconta di spendere dai 50 ai 100 euro, e ancora meno lo sono altrettanti ragazzi che invece dicono di spendere dai 100 ai 200 euro. Addirittura 1 studente su 7 svela di arrivare ad alleggerire il portafoglio di mamma e papà di oltre 600 euro ogni anno per recuperare i suoi brutti voti a scuola. E non finisce qui: il 12% spende con lo stesso scopo dai 200 ai 300 euro annui, il 7% dai 300 ai 400, un altro 6% dai 400 ai 500 euro e un piccolo 5% dai 500 ai 600 euro.



PIÙ DEBITI, PIÙ SOLDI - Per farla breve, il portale ha calcolato che ogni anno chi frequenta le scuole medie spende in media 276,65 euro in ripetizioni, gli universitari 287,64 e chi invece va alle superiori 290,56. Inutile dire che in questo caso più è alto il numero dei debiti presi a scuola, più aumentano i soldi spesi in lezioni private. Per chi prende più di tre insufficienze il costo annuo è addirittura di quasi 100 euro in più rispetto alla media. Un bel gruzzoletto che le famiglie potrebbero tenere per loro se tutte le scuole attivassero i corsi di recupero, cosa che ancora non sembra possibile visto che 1 intervistato su 4 racconta che il suo istituto non ha questa possibilità.



IN QUALI MATERIE C'È BISOGNO DI RIPETIZIONI? - “Matematica e fisica sono le materie più gettonate – spiega Giacomo Del Lungo, Product Manager del portale Skuola.net | Ripetizioni, uno dei servizi online più popolari – e non è nemmeno troppo difficile capire il perché. Questo senza contare che matematica sarà anche quest'anno la materia che i liceali dello scientifico dovranno affrontare come seconda prova di maturità. Al terzo posto troviamo invece un semplice aiuto compiti, una sorta di sostengo nello studio che i ragazzi richiedono dopo la scuola, il che potrebbe dire che molti hanno proprio un problema di metodo di studio".