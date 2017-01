Il ministro Fedeli e i prof trasferiti: "Non si parli di deportazione"

Una riflessione sul linguaggio, è quello che chiede Valeria Fedeli prima della partenza del volo di ritorno dalla Polonia, dove in questi giorni è stata occupata per il Viaggio della Memoria. La ministra ha pronunciato parole che sembrano una ramanzina per prof e giornalisti sull'utilizzo di alcuni termini riferiti ai contestati trasferimenti dei prof - assegnati in regioni diverse da quelle aspettate - nell'ambito del piano assunzioni, per i quali si sarebbe usato l'espressione "deportazione". Lo scrive Skuola.net.