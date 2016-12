Il lato oscuro di Pokémon GO e le teorie cospirazioniste: tutto quello che la Niantic sa di te

POKÉMON GO E LA GUERRA CONTRO FACEBOOK - Secondo quanto pubblicato dal sito Wolf.(Beta), sembrerebbe proprio che Google utilizzi Pokémon GO per portare avanti la sua battaglia contro Facebook nell’acquisizione dei dati personali degli utenti e nel suo riposizionamento sui social. Una teoria che partirebbe proprio dai rapporti tra la Niantic e Google. Infatti, secondo quanto riportato sul portale, la Niantic in origine è stata fondata proprio all’interno di Google, dal quale si è poi distaccata solo nel 2015 con la nascita di Alphabet (compagnia madre di Google). Google, in ogni caso, resta come investitore. Due mesi dopo, Google, The Pokémon Company e Nintendo per fare Pokémon GO. Nel frattempo, nel 2014, Google e la Pokémon Company avevano già fatto le prove tecniche di trasmissione: il 1° aprile, giorno del pesce d’aprile,Google aveva riempito le proprie mappe di Pokemon. “È più che lecito – leggiamo sul sito - pensare che fosse un test. O che in quell’occasione nascesse il concept del gioco”. Insomma, Pokémon GO avrebbe un ruolo nella lotta fra Google e Facebook per riposizionare il primo nell’universo social. Ecco perché non possiamo loggarci sull’app attraverso Facebook, ma solo grazie a Google o alla registrazione diretta.



POKÉMON GO E LA CIA - A lanciare questa seconda teoria cospirazionista è invece il sito Infowar che, addirittura, vedrebbe la CIA utilizzare l’app per catturare i mostriciattoli giapponesi per avere accesso alle immagini riprese dai milioni di telecamere degli smartphone di utilizzatori di tutto il mondo. Infatti, mentre giochiamo, grazia alla realtà aumentata riprendiamo le nostre case, classi e persino i bagni che altrimenti non potrebbero essere raggiungibili dai satelliti spia americani e dalle auto di Google.



VUOI FAR CAUSA A POKÉMON GO? IMPOSSIBILE - Mettiamo che un bel giorno tu scopra che grazie a Pokémon GO la Niantic sia entrata in possesso dei tuoi dati personali facendone un po’ quel che più gli pareva. Mettiamo pure che a quel punto tu decida di fare causa all’azienda mamma di Pokémon GO. Ecco, sappi che non potrai farlo. Secondo quanto riportato da L’Espresso, sembrerebbe che scaricando l’app e accettato i termini di utilizzo, abbiamo tutti rinunciato al diritto di processo contro la Niantic, sia esso individuale o collettivo (attraverso una class action).



TUTTO QUELLO CHE STAI RACCONTANDO A POKÉMON GO - Lo riporta Forexinfo.it. Secondo il sito, tutta la tua privacy viene messa a serio rischio da Pokémon GO. Sembrerebbe proprio che l’app spii letteralmente il nostro account Google riuscendo ad avere tutte le informazioni personali che ci riguardano: nome, cognome, età e persino i nostri gusti. Senza contare il pericolo fornito dalla geolocalizzazione: giocando a Pokémon GO diventa molto facile rintracciarci, sapere continuamente dove ci troviamo. La dimostrazione? In alcune parti del mondo sono già state messe a punto truffe e rapine utilizzando proprio il sistema di geolocalizzazione di Pokémon GO.