Il bonus della discordia: uno studente su tre non vuole i 500 euro di Renzi

MA QUALE BONUS! MEGLIO ABOLIRE IL CONTRIBUTO! - Che i giovani siano stati abituati a non accettare caramelle dagli sconosciuti si vede. E se in molti classificano l'idea di Renzi come un tentativo di accaparrarsi voti, un altro 28% dei non favorevoli alla sua iniziativa dice proprio che il Governo avrebbe fatto meglio a destinare questi soldi altrove. Dove? Alle scuole per il loro funzionamento, per esempio. Così ha risposto la maggioranza del campione totale (45%) a cui piacerebbe, evidentemente, mettere un punto definitivo alla questione dei contributi scolastici volontari, troppo spesso spacciati per obbligatori dagli istituti.



COSA FARE AL POSTO DEL BONUS - Al secondo posto, troviamo chi crede che sarebbe stato più proficuo investire i 250 milioni di euro complessivi del bonus per dare un aiutino all'edilizia scolastica (15%), e al terzo chi avrebbe puntato tutto sul digitale (14%). Non manca chi avrebbe preferito rimpolpare il salvadanaio delle borse di studio (12%), mentre sono pochi quelli che pensano allo stipendio dei prof (2%) o alle attività di orientamento (3%).



IL BONUS? IN LIBRI E LINGUE! - E chi già sta pensando che i ragazzi non vedono di buon occhio questi 500 euro solo perché sono da destinarsi a iniziative culturali, dovrà ricredersi per ben due motivi. Il primo è che tra chi non approva la proposta di Renzi, solo l'1% lo ha motivato dicendo di non essere interessato alla cultura. Il secondo motivo sta nel modo in cui il campione totale userebbe questo bonus se fosse tra i suoi beneficiari. Smartphone? Abbigliamento? Vacanze? Non proprio. Su questi vincono investimenti in libri (25%) e lingue straniere (33%), soprattutto per le ragazze visto che proprio in queste risposte c'è una percentuale più alta della media della loro presenza. I maschietti abbondano invece in chi confessa di voler spendere il bonus in corsi di informatica (9%). Non manca nemmeno chi userebbe il regalo del Governo per visitare mostre e musei (9%), o prendere parte a qualche concerto (8%). Peccato non poter dire lo stesso per il teatro. A voler utilizzare i 500 euro per qualche serata di fronte a un palcoscenico è solo il 3% degli intervistati.