Il Bonus Cultura non è a rischio. E dal 2020 sarà esteso ai 19enni

Negli ultimi giorni in Senato si è discusso anche del bonus cultura e, dopo vari dubbi e incertezze sul suo destino, il ministro della Cultura Alberto Bonisoli ha fugato ogni preoccupazione: il progetto è confermato "e non riguarderà più solo i diciottenni". A riportare la notizia è il sito Skuola.net. Un percorso che arriva a un primo risultato non senza ostacoli. Molte le polemiche suscitate da un eventuale rinnovo del bonus all'interno dell'attuale governo. Ma, dati alla mano, i soldi in più nelle tasche dei giovani hanno incrementato la vendita di prodotti culturali. È stato lo stesso Bonisoli a sottolineare i risultati ottenuti finora grazie all’operazione 18app: il 65% dei soldi sono stati spesi dai diciottenni per acquistare libri, il 12% per cd e musica, il 10% per concerti, il resto per teatro, danza e altre attività. Ma la volontà di mantenere questo incentivo va di pari passo con la voglia di apportare miglioramenti, imporre limiti e rinnovare il target da raggiungere.