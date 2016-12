3 novembre 2015 Il 6 che costa caro: fino a 21 euro per un’ora di latino e greco Per italiano e storia la cifra è di 20 euro. Un bel gruzzoletto per il 25% di ragazzi che mette il proprio sapere al servizio dei compagni più piccoli

La sufficienza costa cara, ma solo per chi bisogno di un aiutino per raggiungerla. E considerando che 1 studente delle superiori su 4 ha passato le ultime due estati con i libri in spiaggia per recuperare il debito scolastico, anche quest'anno il mercato delle ripetizioni si prospetta bello fiorente. Soprattutto per il 25% degli studenti che mette il suo sapere al servizio di chi lo necessita, magari proprio di quell'1 su 3 che vuole una mano in latino e greco. Sono queste le ore di ripetizioni più care, quelle che possono arrivare a scucire in media 21 euro l'ora a mamma e papà. Skuola.net realizza un'infografica di un vero e proprio listino prezzi basandosi sui dati di una web survey per il servizio Skuola.net|Ripetizioni su un campione di circa 1500 studenti, dalle scuole medie all'università.

ITALIANO, MA QUANTO MI COSTI? - Non si salvano le famiglie di studenti con carenze in materie umanistiche come italiano e storia, fortunatamente solo il 2% del campione. A loro i tutor possono arrivare a chiedere mediamente anche 20 euro l'ora per le lezioni private. Anche se si sa, un'ora non basta mai.

RIPETIZIONI DI ECONOMIA...- Rimaniamo sugli stessi standard se a necessitare di un aiuto in più oltre quello fornito dalla scuola sono i ragazzi che non raggiungono il 6 nelle materie economico/statistiche. Per loro passare un'ora in compagnia di un tutor costa anche 19 euro in media. Parliamo per lo più di chi frequenta istituti tecnici o professionali, visto che nell'1% di chi ha rivelato al portale di averne bisogno per la sufficienza c'è una percentuale superiore alla media di chi fa queste scuole.

RIPETIZIONI: MEGLIO LE LINGUE STRANIERE - Iniziamo ad allontanarci dai livelli dorati di latino e greco solo parlando di lingue straniere e delle materie tecniche come informatica e tecnologia. Un'ora di ripetizioni in questi due ambiti può togliere mediamente dal portafoglio di mamma e papà ben 18 euro. Non male, considerando che a farne maggiormente ricorso è il 13% degli studenti: il 12% per le lingue straniere, l'1% per le materie tecniche.

RISPARMIARE IN MATEMATICA E SCIENZE - Tallone d'Achille del 53% degli studenti è per eccellenza la matematica. Fortunatamente per loro, qui i prezzi medi si abbassano: 17 euro l'ora. I tutor più economici sembrano essere quelli di scienze, visto che un'ora in loro compagnia arriva a costare in media 16 euro. Peccato che ad averne bisogno è solo il 2% degli intervistati dal portale.

PROF E STUDENTI: ECCO A VOI I TUTOR - Ma chi sono questi tutor? Per il 32% degli studenti si tratta di professori abilitati, mentre per 1 su 4 di laureati. 1 su 5 invece fa ripetizioni con esperti della materia dove puntano allo sufficienza e altrettanti con ragazzi poco più grandi di loro, diplomandi o laureandi che siano. Solo il 4% confessa a Skuola.net di fare lezioni private con i suoi stessi insegnanti, consapevole che in realtà non potrebbe farlo. Questo nel particolare sembrerebbe un fenomeno tipico delle scuole medie, visto che sono i teenager che le frequentano a raccontare il fatto in una percentuale superiore alla media.

UN MERCATO FIORENTE...SOPRATTUTTO AL SUD - Insegno per arrotondare sembra essere il leitmotiv dei tutor. Il 75% con il suo lavoro di ripetizioni non arriva nemmeno a guadagnare 100 euro in un mese, anche se 1 su 10 arriva ad accumulare gruzzoletti che vanno dai 100 ai 200 euro e altrettanti superano persino i 500. Appena il 2% racconta invece di raggiungere piccoli stipendi che viaggiano tra i 200 e i 300 euro, e altrettanti tra i 400 e i 500. Pochissimi, appena l'1%, raccontano di racimolare tra i 300 e i 400 euro, tra cui una percentuale superiore alla media di studenti del Sud Italia. E sembra essere proprio al Sud che si spende di più per le lezioni private visto che una percentuale più alta della media di ragazzi meridionali ha raccontato di spendere più di 50 euro l'ora per le ripetizioni.