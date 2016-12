6 dicembre 2016 18:12 I professori da Nobel? Insegnano in provincia Anche i docenti italiani hanno il loro Premio nazionale: ecco i finalisti

E anche i docenti italiani hanno il loro Premio nazionale. Così come nel mondo, già da diversi anni, esiste il "Global Teacher Prize", da quest'anno anche il Miur ha deciso di bandire il premio per valorizzare i migliori insegnanti. Donna, docente di scuola superiore, impegnata spesso a operare in zone a rischio o a insegnare ad alunni diversamente abili, questo è il profilo del candidato tipo al premio. Il finalista più giovane ha 28 anni, il più anziano 66. Le regioni più rappresentate sono la Lombardia, il Lazio e la Toscana con 6 docenti ciascuna, seguono l’Emilia Romagna e la Puglia con 4 insegnanti rispettivamente. Nel complesso, tuttavia, il nord Italia conta più finalisti rispetto alle altre zone della penisola. La maggioranza dei docenti provengono poi dalla provincia, piccoli e medi centri dove l'insegnamento di qualità trova evidentemente terreno fertile: da Oderzo (provincia di Bergamo) fino a Carini (provincia di Palermo), e poi Tregnano, Montecchio Emilia, Avenza, Veglie, Sant'Arcangelo di Romagna, Cisterna, Valle Mosso, Trinitapoli, San Paolo d'Argon, Nembro, Agnone, Sant'Arsenio e perfino dall'isola di Nisida, isolotto appartenente all'arcipelago delle isole Flegree, posta all'estrema propaggine della collina di Posillipo. Due finalisti per Milano, Bologna e Catania, rimangono ferme a uno Roma, Napoli e Firenze. Nessun insegnante tra i 50 lavora a Torino. Lo scrive Skuola.net.

Il premio

I docenti, riporta il Miur, avevano tempo fino al 18 ottobre per candidarsi o essere candidati. La fascia d’età 50-59 è quella più rappresentata (38%), seguita immediatamente da quella 40-49 (37%). Oltre la metà dei candidati (53%) insegna in scuole secondarie di II grado, il 24% nell’infanzia e nella primaria e il 23% in scuole secondarie di I grado. Rispetto al totale, 7.426 docenti sono stati proposti dai propri alunni, dalle famiglie o da persone che fanno parte della loro comunità scolastica, i rimanenti 3.372 si sono autocandidati. Selezionati i 50 finalisti, a partire dal 15 dicembre una Giuria Nazionale, composta dalla Presidente della Rai Monica Maggioni, dallo scrittore e insegnante Eraldo Affinati, dallo scrittore ed ex magistrato Gianrico Carofiglio, dal professore e Presidente onorario di ‘Libera’ Nando Dalla Chiesa, e dall’attrice Cristiana Capotondi, individuerà i 5 finalisti.