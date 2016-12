I neo-diplomati? Ambiziosi e rampanti

Tempo di vacanze, ma anche di grandi scelte per i tanti giovani diplomati italiani che, superato l'esame di maturità, in una manciata di mesi si ritrovano a prendere la fatidica decisione: proseguire o no gli studi con l'università? Ed ecco che arrivano i mille punti interrogativi perché la questione non sta tanto nel dire “proseguo o non proseguo”, ma soprattutto nel come e nel perché lo faccio. E quando si dice “ok, vado all'università”, è lì che cominciano le grane: “Cosa conviene fare? Quale sarà il corso più azzeccato? E poi, quanto dovrò studiare? E dopo l'università, cosa farò?”. Insomma, la testa per molti, non tutti, i diciannovenni freschi di maturità va nel pallone. Così per non impazzire si fa un po' come si può, si chiede ad amici, conoscenti, parenti, si raccolgono informazioni alla bella e meglio e alla fine ci si abbandona spesso a un fatidico "io speriamo che me la cavo…". In questo articolo a cura di AlmaLaurea e pubblicato su Skuola.net , viene spiegato come scegliere in base alle caratteristiche del lavoro ideale.

FARE LA SCELTA GIUSTA CON L'ORIENTAMENTO – La scelta giusta si può fare un po' con il cuore e un po' con la testa. Il test AlmaOrientati, strumento di supporto all'orientamento ai ragazzi e alle scuole, permette, tra le altre cose, di saperne di più sul proprio futuro professionale. Prima si mette in ordine di priorità cosa si cerca esattamente dal proprio lavoro ideale: guadagno, carriera, tempo libero, indipendenza. Poi il test mostra, attraverso dieci animaletti, che università hanno fatto e che cosa hanno trovato nel lavoro i laureati di oggi. Gli animaletti più gettonati sono: Formica ambiziosa (25%), Leone rampante (17%), Cane da guardia (13%), Tartaruga da giardino e Lupo d'appartamento (entrambi 11%). In via di estinzione il Delfino mediterraneo, il Cavallo di Zorro, l'Ornitorinco, il Gatto sornione e l'Aquilotto alpino, che raccolgono tra il 2% e il 7% dei casi. Vediamoli di seguito.

#1 La formica ambiziosa - Le Formiche ambiziose hanno trovato un lavoro che le soddisfa per guadagno, stabilità, coerenza con gli studi e professionalità. E lavorano bene in squadra. Ma qualcosa non le soddisfa. Pensano che il loro lavoro sia poco utile socialmente, non hanno autonomia né flessibilità nell'orario e si sentono poco coinvolti nelle decisioni aziendali. Anche tempo libero e luogo di lavoro non sono aspetti dei quali vanno fiere. Di solito per il loro studi, sia triennali che magistrali, scelgono il settore economico-statistico o ingegneria. Finiti i 5 anni lavorano soprattutto come professionisti, tecnici, ingegneri, analisti o programmatori software: lo fanno a tempo pieno, con contratti stabili e spesso nel settore privato come credito e assicurazioni, metalmeccanica, manifattura, chimica, energia o informatica.

#2 Il leone rampante – Il re della foresta è soddisfatto del guadagno, della carriera e del prestigio del lavoro, un po' meno meno del tempo libero e della flessibilità dell'orario. Anche lui punta su indirizzi di studio come ingegneria, economia, statistica, ma anche giurisprudenza e dopo la triennale prosegue con la magistrale. Lavora frequentemente come professionista nell'area contabile o commerciale, ma anche come dirigente, imprenditore, avvocato o ingegnere. Di norma svolge un'attività autonoma, a tempo pieno e nel settore privato della consulenza, della metalmeccanica, della chimica, del credito e assicurazioni, della manifattura, dell'edilizia, dell'energia o dell'informatica.

#3. Il cane da guardia – Oltre ai corsi di laurea scelti dai suoi colleghi, il cane da guardia non disdegna l'area politico-sociale e linguistica. Anche lui si fa tutto il percorso di cinque anni per poi lavorare come impiegato esecutivo, oltre che come professionista o tecnico, analista o programmatore software, o ingegnere. Meglio se stabile, lavora a tempo pieno e nel privato e nei settori che sono nelle corde anche dei suoi colleghi. Come loro è soddisfatto della stabilità, dei rapporti con i colleghi e dell'ambiente di lavoro, poco soddisfatto dell'utilità sociale del lavoro e della rispondenza ai propri interessi culturali.

#4. Il lupo d'appartamento - Il Lupo d'appartamento invece frequenta spesso architettura o indirizzi dell'area politico-sociale, ma anche ingegneria. Anche lui segue tutto l'iter formativo e alla fine punta a ruoli da dirigente o imprenditore, possibilmente con un'attività autonoma, nel privato, nel settore del credito e assicurazioni o del commercio. Sul lavoro è soddisfatto in primis del guadagno, della carriera e dell'autonomia. Relega a fondo scala la coerenza tra studi, l'acquisizione di professionalità e la stabilità del posto di lavoro.

#5. La tartaruga da giardino - A pari merito con il lupo c'è la Tartaruga da Giardino, appagata soprattutto da tempo libero, stabilità, luogo di lavoro, flessibilità e rapporto con i colleghi. Non trova però prestigio, professionalità, guadagno e corrispondenza tra attività lavorativa e interessi culturali, ma anche autonomia e utilità del lavoro. In linea generale ha una triennale in ambito politico-sociale, linguistico o economico-statistico e ha trovato lavoro come impiegato, analista o programmatore software, con un contratto a tempo indeterminato, a tempo parziale, nella pubblica amministrazione, o credito, assicurazioni, informatica, servizi alle imprese o commercio.