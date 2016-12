I 5 youtubers più amati dagli studenti

#1. Greta Menchi

E' la vlogger più amata dagli studenti. La giovane ragazza ha sul suo canale più di 650mila seguaci e ogni giorno viene visitata e cliccata per la curiosità di scoprire cosa ha da raccontare. Dalle domande più frequenti che circolano tra i ragazzi alle sfide "challenge" che circolano sul web, Greta Menchi ne ha un po' per tutti i gusti. Grazie alla sua semplicità, Greta Menchi è riuscita a guadagnarsi la fiducia e la simpatia di tantissimi adolescenti e, soprattutto, il primo posto di questa classifica.



#2. Frank Matano

Un talentuoso napoletano che deve il suo successo proprio a YouTube. Chi, tra gli studenti, non sa che fu una serie di barzellette postate sul suo canale a consegnargli lo scettro della fama? Insomma, è passato molto tempo e tanti anni da quando prendeva in giro le povere nonnine, spacciandosi per un nipotino tenero e dolce. Ma anche se ormai è diventato grande ed è uno dei più conosciuti conduttori della televisione italiana, resta ancora quel ragazzino birbante e pestifero che fa ridere milioni di persone di tutte le età.



#3. IlvostrocaroDexter

Terzo classificato di questa top 5 degli youtubers più amati del web. Sono sopratutto i maschietti ad apprezzare le sue doti geniali e le sue trovate pazzoidi. Energico e divertente ilvostrocaroDexter ha un canale seguitissimo, oltre un milione di utenti, che amano i suoi video e le sue divertenti idee, in modo sconsiderato.



#4. Leonardo Decarli

Dire che è bello, probabilmente non basterebbe, forse si potrebbe anche offendere. Il "tubo" del web è un posto molto accogliente per i bei visini e per chi è capace di raccontare una giornata qualsiasi o uno situazione comune in un modo originale e divertente, proprio come questo giovanissimo belloccio nostrano. Leonardo Decarli, molto seguito soprattutto dalla popolazione femminile, si piazza al quarto posto della top 5 degli youtubers più amati.



#5. Favij

Guru del gameplay, Favij ha rivoluzionato il modo di commentare e interagire con i videogiochi più improbabili di internet e lo ha fatto in un modo molto semplice. Puntandosi la web cam addosso mentre gioca, ha iniziato a registrare le reazioni della sua esperienza di gioco. Il risultato: un canale YouTube da due milioni di fan. Esplosivo e un po' pazzo, questo ragazzo con i capelli scompligliati e le cuffie alle orecchie è tra i più amati dai teenagers di tutta Italia, e, anche se si è guadagnato solo il quinto posto della classica, è ugualmente molto seguito dagli studenti.