Global Teacher Prize a Nancie Atwell E' lei la prof migliore del mondo

16:17 - Quante volte gli studenti si sono scontrati con qualche insegnante tanto da avere avuto bisogno di regole per sopportarli? Eppure esiste una prof che è la migliore del mondo. Infatti, per chi ancora non lo sapesse, c’è un premio, assegnato annualmente, che incorona l’insegnante più bravo del globo: il Global Teacher Price. Quest’anno, come segnala Skuola.net, se lo è aggiudicato la prof americana Nancie Atwell che, oltre alla gloria, si porterà a casa un milione di dollari.

IL GLOBAL TEACHER PRICE – Questo prestigioso premio, messo in palio dalla Varkey Gems Foundation, vale un milione di dollari che vengono assegnati a rate per 10 anni, a patto che il vincitore continui ad insegnare per almeno altri cinque. La giuria, riunitasi in un hotel Dubai per valutare i dieci finalisti, ha premiato la docente americana Nancie Atwell. Da segnalare la presenza, tra i giurati, dell’attore Kevin Spacey e del fondatore della Microsof Bill Gates.

LA VINCITRICE – Nancie Atwell, prof di 63 anni, è una vera istituzione del mondo dell’istruzione. I suoi libri sul metodo didattico, infatti, sono dei veri best seller. Ma il motivo per cui è riuscita ad aggiudicarsi il Global Teacher Price è quello di aver trasmesso ai suoi ragazzi l’amore per la lettura, merca rara al giorno d’oggi. Stando a quanto riporta “La Repubblica”, infatti, i suoi studenti leggerebbero addirittura 40 libri l’anno.

UN PIZZICO DI RAMMARICO – Ad Ottobre, era stata stilata la lista dei migliori 50 insegnati del pianeta, tra cui c’erano anche due italiani: Daniele Manni e Daniela Boscolo. I due docenti, purtroppo, non sono riusciti ad andare oltre ma questa candidatura può essere di sicuro una bella speranza per la scuola italiana che, in questo periodo, non è certo tra le prime al mondo.