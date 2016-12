Gli Oscar 2014 di Skuola.net: un anno visto con gli occhi degli studenti

15:31 - Finisce il 2014 e con esso anche un anno intenso dal punto di vista scolastico. E’ tempo di tirare le somme e anche Skuola.net, uno dei portali più amati dagli studenti, pubblica una speciale classifica degli argomenti più cercati dal primo gennaio alle vacanze di Natale dai ragazzi che, per documentarsi, studiare e informarsi sulle notizie dal mondo della scuola, usano soprattutto il web ed in particolare Skuola.net. Le categorie nelle quali gareggiano i candidati agli Oscar Skuola 2014 sono molte e diverse tra loro, ma tra i super-cliccati troviamo belle sorprese.

ITALIANO, INFERNO IL PIU' STUDIATO - Dante non si batte: è il primo canto dell’Inferno l’argomento più cercato della letteratura italiana sul web nel 2014. Ma uscendo dalla selva selvaggia ci imbattiamo nei boschi piovosi di Gabriele D’Annunzio, che si guadagna un’ottima seconda posizione tra gli argomenti di italiano più cercati con la sua Pioggia nel Pineto. Nessuno poteva aspettarsi che il Manzoni si classificasse solo terzo con il suo primo capitolo dei Promessi Sposi.



MATEMATICA, INCUBO PROPORZIONI – Sono le proporzioni l’argomento di matematica più amato e odiato del web dell'anno che sta finendo. Infatti in prima posizione per la categoria troviamo la pagina che parla del calcolo del termine ignoto delle proporzioni. Le funzioni seguono a ruota, mentre la terza posizione è riservata ai poligoni e le loro regole geometriche, che continuano a popolare gli incubi degli studenti.



FILOSOFIA: DALLO SPIRITO ALLE IDEE – Anche la filosofia ha i suoi tre campioni. Per questa categoria il più studiato del 2014 è Hegel, mentre la seconda pagina “filosofica” più cercata dagli studenti in crisi è l’Illuminismo. Con un balzo ci spostiamo all’antica Grecia, e in terza posizione troviamo Platone e la sua filosofia delle idee.



GRAMMATICA, TRA VERBI E APOSTROFI – Tra gli argomenti di grammatica italiana più ricercati dell'anno, i verbi fanno la parte del leone. L’argomento più cliccato in questa sezione sono infatti i verbi transitivi e intransitivi, seguiti dal predicato verbale e nominale. Serve forse una ripassatina generale sull’argomento ai nostri studenti? Eppure anche l’apostrofo miete le sue vittime: terza regola grammaticale più cercata riguarda la corretta grafia di qualcun altro.



STORIA, LE GRANDI GUERRE - La Grande Guerra al primo posto nel 2014: la più cliccata di Storia è la Prima Guerra Mondiale. La storia del Novecento fa da padrone nella sezione e guadagnano il secondo posto la Seconda Guerra Mondiale e le cause del conflitto. Non serve andare troppo indietro nel tempo per scoprire l’ultimo scalino del podio: la destra e la sinistra storica.



LATINO: VENI VIDI VICI – I classici più cliccati? Spopola Cesare con il suo De Bello Gallico, ma anche le Epistole a Lucilio di Seneca sono state tra le opere più tradotte dagli studenti sul web. Sul piano grammaticale, è l’analisi logica a preoccupare i nostri latinisti: i complementi latini sono l’argomento più cercato.



SCUOLA, ASSENZE E BOCCIATURE – Tra le informazioni scolastiche che Skuola.net fornisce agli studenti, è stata la bocciatura per assenze a riscuotere più interesse. Con quante assenze si rischia di essere bocciati? Ecco la grande domanda del 2014. Se guardiamo le altre posizioni del podio, tutte riguardano l’ esame di Stato, grande protagonista dello scorso luglio. Al secondo posto quindi tra le ricerche degli studenti si collocano i commissari esterni, seguiti dalla comunicazione delle materie in seconda prova di maturità.



LIFESTYLE, LARGO ALL’ORIGINALITÁ – Lifestyle e curiosità per questa speciale categoria che riguarda le notizie più leggere dal mondo dei teenager: in prima posizione troviamo un articolo sulla temutissima friendzone, seguita dalla fotogallery delle dieci auto da incubo per neopatentati. Ha stimolato la curiosità degli studenti anche la notizia su una curiosa applicazione che rivela in anticipo chi sarà interrogato: l’Interrogometro.



AND THE WINNER IS… - Dopo questa rassegna dei contenuti imbattibili per ogni categoria, si arriva al momento di decretare i vincitori assoluti: i tre argomenti che, numeri alla mano, hanno contato più visualizzazioni durante l’anno. La pagina più cercata è della categoria matematica: ebbene si, signore e signori, l’Oscar Skuola 2014 va alle proporzioni e al calcolo del termine incognito. Non meno interessante è la seconda posizione, occupata dalla pagina News di Skuola.net che fornisce tutte le informazioni su come evitare la bocciatura per assenze. Finalmente troviamo un grande autore sul podio, ma solo in terza posizione. Qualcuno aveva dubbi? Si tratta di Dante, che si guadagna la medaglia di bronzo grazie al primo canto dell’Inferno.