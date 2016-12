Gli 11 quartieri d'Europa più "cult" per gli studenti

Studente in cerca di una meta per le vacanze estive? Universitario in partenza per l'Erasmus? Qualsiasi sia la tua condizione, non c'è niente di più bello che fare le valigie e mettersi in viaggio per una capitale europea. Mai però andare alla cieca: individua per bene il posto che vuoi visitare o in cui, addirittura, passare i mesi più belli dei tuoi anni all'università. Di certo ogni capitale europea ha il suo fascino e ogni angolo ha le sue specialità, ma in alcune di queste città esistono quartieri che sono diventati punti di ritrovo imperdibili per giovani da ogni parte del mondo, pieni di locali, movida e attrazioni. Ecco allora gli 11 quartieri d'Europa più fighi per gli studenti segnalati da Skuola.net .

#1. Monti, Roma, Italia

Uno dei quartieri più cool d'Europa è proprio a casa nostra. Monti, a due passi dal Colosseo, è il perfetto mix tra antico e moderno: sanpietrini e locali alla moda, boutique vintage, ristorantini ricercati per ogni palato. La piazza Madonna dei Monti, ogni sera, si riempie di una vasta popolazione hipster rigorosamente under 30. Da non perdere!



#2. Miera Iela, Riga, Lettonia

La fabbrica di cioccolata più importante del paese si trova proprio qui, a Miera Iela. A popolare questo artistico quartiere sono le gallerie e i locali, che propongono di frequente musica live.



#3. Canal Saint Martine, Parigi, Francia

Un canale che attraversa i quartieri orientali di Parigi. In prima fila ad affollare il quartiere, ci sono i giovani. E cosa c'è di più poetico del vedere le rive del canale piene di persone che suonano, fanno una corsetta, mangiano all'aria aperta, si godono il sole e bevono un drink.



#4. Malasana, Madrid, Spagna

In spagnolo Malasana è chiamato anche "quartiere delle Meraviglie". E non è un caso. I turisti scatteranno centinaia di foto alla vista delle strade madrilene, dei murales alle pareti e dei mercatini di prodotti tipici.



#5. Dalston, Londra, Inghilterra

Difficile non innamorarsi di Dalston, specie se amate la musica. Quartiere movimentato e piacevole ricco di negozi vintage, music store, con un amore mai sopito per le band degli anni 70′ e 80′.



#6. Sint-Pietersnieuwstraat, Gent, Belgio

Il Belgio è meraviglioso e Gent, città universitaria, vanta una strada ricca di artisti, colori e musica: Sint-Pietersnieuwstraat. Un punto di incontro per poeti, dj e artisti. #7. Norrebro, Copenhagen, Danimarca Vivace e colorato. Norrebro è un quartiere noto sia per la buona cucina sia per la sua vita mondana. Altro aspetto molto importante: i prezzi sono molto economici.



#8. Erzsèbetvàros, Budapest, Ungheria

Un meraviglioso quartiere che dà la vita ai “ruin pub”, locali nati all'interno di edifici vecchi. Si trova nella parte "Pest" della città divisa dal Danubio. Non sorprenderti se troverai l'ambiente allestito tra macerie, divani rotti, tappeti vecchi e luci soffuse.



#9. Kreuzberg, Berlino, Germania

Fino al 2001, Kreuzberg era un Bezirk, cioè un distretto indipendente. Oggi rinomato come quartiere storico di Berlino, è diventato un punto di raccolta per la vita notturna alternativa della città. La sera è sempre popolata da giovani che si divertono e ascoltano musica dal vivo.



#10. Savamala, Belgrado, Serbia

Savamala, detta anche “città invisibile” è tra i quartieri più in crescita in Serbia. E' la patria della Mikser House, associazione che organizza uno dei festival di musica punk rock più importanti della zona. Appena arriverai sul luogo sarai colpito dall'enorme murales “La Santa del Belgrado”, ad opera di Guillaume Alby Remed.



#11. Amsterdam-Noord, Olanda

Storicamente questo quartiere serviva come spazio per l'estrazione della torba ed entrò a far parte di Amsterdam dal 1393. Definire quindi Amsterdam - Noord ex quartiere industriale non è certo scorretto. Ospita ora attività culturali e creative, ed è diventato la patria di centinaia di artisti. Su questo terreno, durante tutto l'anno, vengono organizzati festival ed eventi: è proprio qui che si svolge il più grande mercato delle pulci d'Europa.