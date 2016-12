Giornata memoria: non solo Shoah per uno studente su tre

10:33 - Che la scuola non si fermi alla Shoah. Questo sembra essere il grido di 1 studente su 3 per il quale va bene parlare dell'Olocausto a scuola, ma non solo: sono tante le stragi del nostro secolo che, insieme a questa, andrebbero approfondite fra i banchi di scuola. Per oltre 3 su 5 bisognerebbe anche staccare dai libri per entrare nel vivo della storia parlando con i sopravvissuti e vedendo documentari e film. Non manca qualcuno che si discosta dalla maggioranza: un 15% dei ragazzi è convinto che ora gli ebrei si stiano macchiando verso il popolo palestinese degli stessi crimini subiti durante la Seconda guerra mondiale. Questi i dati emersi da una ricerca del portale Skuola.net su un campione di circa 1700 studenti.

A scuola la Giornata della memoria si tratta in tutte le salse. E infatti i ragazzi hanno dimostrato la loro preparazione a Skuola.net: quasi tutti sanno perchè si celebra il 27 Gennaio. A fare confusione sulla data è solo un 10% che si divide tra chi crede che sia l'anniversario della caduta del Nazismo e chi della fine della Seconda guerra mondiale. Ma gli studenti non vogliono fermarsi all’Olocausto e vorrebbero essere altrettanto preparati anche rispetto altre stragi del nostro secolo. Lo afferma il 35% di intervistati che, nonostante esprima l'urgenza di ricordare le vittime della Shoah, è convinto ci sia lo stesso bisogno verso tante altre tragedie che hanno calpestato i diritti umani. “Per la Giornata della memoria penso che non debba essere ricordata solo la liberazione degli ebrei – dice uno studente a Skuola.net – ma tutte le stragi, tutte le guerre che ci sono state e soprattutto che ci sono ancora”.

Questo non significa che la scuola debba smettere di parlarne. Per 2 studenti su 5 è giustissimo che gli insegnanti continuino a tenere vivo il ricordo della strage, un ricordo che per la metà dei ragazzi, circa il 51%, dovrebbe esserci sempre, a prescindere dal 27 gennaio. Senza contare che in molti hanno confessato il desiderio di chiudere i libri scolastici e parlare dell'argomento attraverso gite e testimonianze per il 37% e film e documentari per il 30%.

Non manca chi chiede proprio una revisione dei programmi scolastici. Il 20% degli studenti vorrebbe studiare Storia dando più spazio agli argomenti del '900 rispetto a quelli dei secoli precedenti. Addirittura c'è anche un piccolo 5% di coloro che vorrebbero più spazio per approfondire la storia che toccano ogni giorno con mano, ma di cui sanno ben poco, quella del 2000.

E c'è anche un 15% di chi crede che i primi a ricordare debbano essere proprio gli ebrei. Infatti, quando Skuola.net chiede cosa pensino gli studenti della frase del premier, Matteo Renzi, rispetto agli atti di terrorismo di cui è stata protagonista Parigi "Je suis Charlie Hebdo, ma anche ebreo ed europeo", qualcuno ha pensato di prendere le distanze: per lui gli ebrei stanno commettendo verso i palestinesi quello che loro hanno subito dai nazisti durante la Seconda guerra mondiale.