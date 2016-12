Giannini: due milioni contro bullismo e cyberbullismo

18:13 - Presentate al Senato le nuove linee di orientamento per prevenire e contrastare il bullismo e il cyber bullismo. Come riporta Skuola.net, il ministro dell’Istruzione, Stefania Giannini, ha parlato di 2 milioni di euro per finanziare progetti volti a questo e ha lanciato la seconda fase del Safer Internet Center. Anche Mediaset è stata inserita nell'Advisory Board su prevenzione e di contrasto al bullismo e cyberbullismo in virtù del ruolo svolto in seno alla CEO Coalition e delle iniziative prese in ambito dello stesso Safer Internet, come il progetto YouRateIt. Nell’Advisory Board, il tavolo che raggruppa aziende, istituzioni e associazioni, anche Google e Facebook. Tra le curiosità delle linee di orientamento quella che le scuole dovranno inserire nel Regolamento d’Istituto anche una sezione dedicata all’uso della rete e degli smartphone oltre che insegnare ai ragazzi la netiquette.

Cyberbullismo, parla il ministro Giannini

LE LINEE DI ORIENTAMENTO: NETIQUETTE A SCUOLA – Per il ministro Giannini, bisogna fare qualcosa di concreto e in questo senso le linee di orientamento presentate in Senato costituiscono "Un piccolo atto che simboleggia il recupero di priorità che da anni non erano al centro dell'agenda politica del Paese". E in questo senso il ministro ha parlato di 2milioni di euro per finanziare i progetti di lotta al bullismo. Per lei bisogna prevenirlo dando alle scuole, alle famiglie e soprattutto ai ragazzi gli strumenti e le competenze tali ad aiutarli a gestire il web. Magari iniziando proprio dalla netiquette, come si legge all’interno delle linee di orientamento, una sorta di galateo online che spiega ai ragazzi il comportamento da tenere in rete e sui social.

COME USARE LO SMARTPHONE? LO SPIEGA IL REGOLAMENTO SCOLASTICO - Le linee di orientamento non vogliono lasciare più alcun margine di dubbio su come le scuole debbano combattere e prevenire il bullismo e il cyber bullismo. Ecco perché dà loro delle indicazioni precise da seguire. Un esempio? Il Regolamento d’Istituto deve avere una parte dedicata alla regolamentazione dell’utilizzo di smartphone, web e altri dispositivi elettronici. Ma non solo. Le scuole devono coinvolgere tutte le componenti della comunità scolastica nella lotta al bullismo, devono comunicare alle famiglie e agli studenti verso quali sanzioni vanno incontro i bulli e formare gli insegnanti e i genitori in maniera adeguata. Inoltre, come ha spiegato Giuseppe Pierro della Direzione Generale dello Studente a Skuola.net, “Le scuole dovranno individuare una figura di docente – referente che possa essere il punto cardine nella risoluzione delle problematiche legate al bullismo e al cyberbullismo”.

IL RUOLO DEL SIC CONTRO IL CYBERBULLISMO - A giocare un ruolo fondamentale all'interno delle linee di orientamento e nella lotta al bullismo e al cyberbullismo in generale, è poi il Safer Internet Center istituito dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell'Unione Europea e a cui il Miur ha aderito dal 2012. Il programma del Safer Internet Center prevede la definizione di una serie di azioni per la promozione di un uso sicuro e responsabile di Internet e il finanziamento di interventi a livello europeo e nazionale attraverso la creazione di poli di riferimento nazionali sul tema "Safer Internet Center - Centri nazionali per la sicurezza in rete". Dal 2012 al 2014 in Italia è stato realizzato il progetto Generazioni connesse - Safer Internet Center Italiano (SIC), progetto co-finanziato dalla Commissione Europea e coordinato dal Miur con il paternariato del Ministero dell'Interno - Polizia Postale, Autorità Garante per l'Infanzia, Save the Children Italia, Telefono Azzurro, EDI Onlus, Movimento Difesa del Cittadino. Nel 2014 un nuovo bando emesso dal Miur ha fatto sì che anche Skuola.net partecipasse al progetto e all'Advisory Board a cui siedono attualmente tante realtà diverse come Facebook, Fastweb, Google, Telecom Italia, Wind, Vodafone Italia, UNICEF Italia, Mediaset e tante altre con un unico scopo: arginare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo.

UN VIDEOGIOCO CONTRO I BULLI – Insomma, che siano le scuole i luoghi dove iniziare a prevenire il bullismo è chiaro. Ed è chiaro anche per gli studenti stessi, molti già coinvolti in alcuni progetti come quello dell’Istituto Nitti di Napoli che ha creato un videogioco per annientare il bullismo e il cyberbullismo. Un gioco di ruolo in cui i ragazzi interagiscono tra loro all’interno del campus scolastico con lo scopo di cambiare la visione del giocatore nei confronti del bullismo. Chi gioca può decidere come comportarsi di fronte a certe situazioni e se aumentare la sua felicità anche se farlo non sempre porta, come nella realtà, a un aumento della sua popolarità.