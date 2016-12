Futuri medici: per l'abilitazione basterà la laurea?

L'ABILITAZIONE ARRIVA CON LA TESI - Se la proposta diventasse legge, tutti i laureati in Medicina sarebbero abilitati direttamente con la tesi. "Si tratta di una notizia positiva per i futuri medici che in questo modo non saranno più costretti ad aspettare anche diversi mesi per poter conseguire l’abilitazione e per poter partecipare ai test per le scuole di specializzazione e alle scuole di Medicina generale che richiedono il titolo", dice Massimo Cozza, segretario della Cgil medici.



ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE MEDICA: COME FUNZIONA OGGI - Infatti a oggi, dopo la tesi i laureati in Medicina non sono ancora medici a tutti gli effetti e non possono nemmeno fare il test d'ingresso per la scuola di specializzazione scelta. Prima devono essere abilitati con 3 mesi di tirocinio in 3 reparti diversi, uno in una clinica medica, poi in una chirurgica e in ultimo da un medico di medicina generale. A questo punto possono accedere all'esame di Stato che abilita alla professione. Esame che però è possibile sostenere solo in alcuni periodi dell'anno, 2 per l'esattezza. Se non si passa al primo colpo, bisogna aspettare la sessione successiva e non si può svolgere la prova di ammissione per la scuola di Medicina. I tempi si allungherebbero ritardando, così, anche l'entrata nel mondo del lavoro.



L'INCONTRO CON IL MIUR - Le cose potrebbero cambiare se la proposta in questione diventasse legge. Proposta che per ora è stata presa in seria considerazione, stando a quanto emerso dall'incontro di Cgil, Cisl e Uil con i rappresentanti del Miur. Non ci resta che incrociare le dita.