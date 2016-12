Ferrara: #BastaMortiInutili, ddl votato in estate

CYBERBULLISMO: PARLARNE SEMPRE - Il problema è reale perché la nostra vita non è mai stata più “social” di oggi. I dati di un'indagine a cui hanno partecipato 10mila studenti su Skuola.net mostrano che il 90% degli intervistati ha uno smartphone e non si assenta da Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram nemmeno a scuola. L'insidia del cyberbullismo è dunque un rischio concreto, e circa 2 ragazzi su 3 se ne dicono preoccupati. Per questo l'80% di loro accoglierebbe soluzioni per formare gli studenti a un uso corretto dei social. "Alle vittime dico questo - risponde la senatrice intervistata da Skuola.net -bisogna avere più coraggio e sapere che non si è gli unici in questa situazione. Quindi bisogna far emergere il fenomeno. Non vergognarci. Comunicare quello che sta succedendo alle famiglie, agli insegnanti, ai fratelli più grandi, a qualcuno che ci possa aiutare". E la senatrice lancia un hashtag: "Se volessi dire stop al cyberbullismo attraverso un hashtag, sarebbe #BastaMortiInutili".



UN LIKE CI RENDE COMPLICI - Sentiamo spesso dire che i bulli siano persone deboli, in cerca di un modo violento per l'affermazione di loro stessi. Lo stesso vale per il cyberbullo, che ha talvolta la prerogativa di colpire e nascondersi. Ma anche in Internet non si è mai anonimi, dice la senatrice: "Non è difficile risalire all'identità di chi offende, mette all'angolo, compie dei crimini più pesanti, come per l'appunto quello della vessazione continua, dello stalking, addirittura la minaccia e l'estorsione". E attenzione anche ai click fatti d'istinto: "Se il cyberbullo commette un reato e voi mettete anche solo un like, siete corresponsabili di quel reato".



CYBERBULLISMO: UN FENOMENO SILENZIOSO - Purtroppo, spesso le vittime di cyberbullismo tendono a chiudersi in se stesse, andando incontro ad una condizione di sofferenza tale da sfociare, troppo spesso, in reazioni estreme. Come testimoniano, appunto, i recenti fatti di cronaca. Ma per fermare questo fenomeno, purtroppo dilagante tra i giovani, bisogna agire. Questo è l'intento di Generazioni Connesse, il Safer Internet Center coordinato dal Miur, che conta tra i suoi partner importanti protagonisti del mondo del web tra cui Skuola.net. Lo scopo comune, che la senatrice Ferrara condivide con la sua battaglia, è quello di rendere la rete più sicura per tutti, promuovendone un uso consapevole e, soprattutto, positivo.