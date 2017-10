Fedeli scrive una lettera a Donnarumma: "Prendi il diploma!"

Valeria Fedeli scrive una lettera al Gigio nazionale invitandolo a non rinunciare agli studi: “Spero che tu decida di concludere il tuo percorso di formazione , sostenendo l’esame il prossimo anno, senza tentennamenti “. Sulla Gazzetta dello Sport il ministro dell'istruzione sostiene che “sport ad alto livello e studio non sono incompatibili” e anzi, se Donnarumma prendesse il diploma, potrebbe essere “un esempio prezioso per tutte quelle giovani e quei giovani" che lo vedono come "un modello da inseguire”. Il ministro è convinto: "un pò come parare un rigore, mettersi alla prova nello studio e una sfida che richiede passione, convinzione".

Insomma un ammonimento che probabilmente Donnarumma non dimenticherà mai. Non è da tutti ricevere una lettera aperta da un ministro. Ma questa è solo l'ennesima strigliata collezionata dal portiere in pochi giorni, dopo il disappunto espresso dalla commissione d'esame di maturità per la sua assenza e le numerose polemiche dei tifosi per la mancanza del rinnovo del contratto. Pare che non ci sia tregua per Gigio, neanche in vacanza. Riferendosi al gruppo dei diplomati Valeria Fedeli conclude il suo intervento con uno slogan:"Sono certa, Gigio, che anche tu, il prossimo anno, farai parte di questa squadra. Sei arrivato a un passo dal traguardo. Non mollare".