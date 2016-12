Fan di Game of Thrones, arriva il corso all'università

LE CARATTERISTICHE DEL CORSO – La notizia è apparsa sul Time: come dichiara il professore Robert Rouse, che terrà l'innovativo corso di storia medievale basato sulle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, verranno prese in esame “le opere di George R.R. Martin come testo centrale” per analizzare il modo in cui oggi vediamo il Medioevo. Questo perché, per molte persone, tale periodo storico è molto più simile a quello descritto dall'autore statunitense che a quello riportato nei libri di storia. Draghi a parte, ovviamente…



AVETE LETTO TUTTI I LIBRI? – Ad ogni modo, c'è un'unica condizione per iscriversi a questo meraviglioso corso: aver letto tutti e 5 i libri delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco. Chi, infatti, non avrà letto i testi di George R. R. Martin non potrà essere ammesso, anche nel caso in cui sappia a memoria tutte le puntate della serie tv. I “non lettori”, quindi, saranno “fatti fuori”. Nel senso che non potranno iscriversi, tranquilli: nessuno farà la fine di Eddard Stark…



E' TEMPO DI FARE LE VALIGIE – Tuttavia, aver letto i libri di George R. R. Martin non basta. Per studiare Game of Thrones all'università bisogna essere pronti a trasferirsi alla University of British Columbia con sede Vancouver, Canada. Il corso partirà nel 2016: c'è un anno di tempo, quindi, per fare le valigie ed andare ad ascoltare le lezioni del professore Robert Rouse. A chi soffre particolarmente il freddo si consiglia di acquistare la "divisa" dei Guardiani della Notte. Non dovrete affrontare Bruti o Estranei, ma il freddo canadese potrebbe essere simile al freddo della famosa Barriera.