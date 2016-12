Esame di terza media: guida pratica

AMMISSIONE ALL'ESAME – Ammessi o non ammessi all'esame? Questa decisione si prende in sede di scrutinio finale dove, prima di tutto, il consiglio di classe è chiamato ad accertare le ore di frequenza durante l'anno, fondamentali perché sia valido. Dopodiché, a maggioranza, i prof del consiglio decideranno la sorte degli studenti: si è ammessi all'esame avendo almeno 6 in tutte le materie e un voto di condotta non inferiore a 6. In caso di bocciatura, il consiglio si preoccupa di comunicare la notizia alle famiglie con anticipo.



CALENDARIO – A fissare la data delle varie prove dell'esame di terza media sono, in autonomia, i singoli istituti scolastici. Questo non vale per la prova nazionale Invalsi, per cui il Miur stabilisce una data precisa. Solitamente, le scuole decidono di far svolgere l'esame prima delle prove Invalsi, ma non si tratta di una regola. Se per qualsiasi motivo lo studente sia impossibilitato a sostenere l'esame nelle date fissate, sono possibili sessioni suppletive, a patto di dimostrare l'effettiva impossibilità a presentarsi nella sessione ordinaria. Anche in questo caso le date le decidono i prof, a parte ovviamente per quanto riguarda la prova nazionale.



STRUTTURA DELLA PROVA – L'esame di terza media si compone di ben 5 o addirittura 6 prove differenti:

- La prova di Italiano, che prevede la scelta tra tre tipologie di sviluppo. La prima, il testo introspettivo, solitamente scritto in forma di pagina di diario o di lettera, è la tipologia che va per la maggiore. Altrimenti, si può scegliere di svolgere il testo argomentativo, che ruota su argomenti di attualità, o il tema libero.

- La prova di Matematica, redatta dai propri prof, quindi diversa da scuola a scuola. La struttura di base, comunque, è generalmente sempre la stessa, quattro quesiti in genere ripartiti sui seguenti argomenti: geometria solida, fisica o scienze o tecnologia, algebra, geometria analitica o probabilità e statistica.

- La prova di Inglese, la cui tipologia è scelta dai prof della commissione tra la comprensione di un testo, la lettera, il dialogo o il riassunto.

- La seconda lingua comunitaria, per la quale è prevista una prova specifica, ad eccezione di quegli studenti che si avvalgano delle ore di seconda lingua comunitaria per il potenziamento della lingua inglese o per il potenziamento della lingua italiana. In tal caso, ovviamente, la seconda lingua comunitaria non è oggetto di prova di esame.

- La prova nazionale Invalsi, che si tiene in una sola giornata decisa dal Ministero e suddivisa in prova di matematica e prova di italiano.

- Il colloquio orale, che verte sulle discipline di insegnamento dell'ultimo anno tranne la religione cattolica.

In questa sede ai ragazzi è richiesto di portare una tesina su argomenti scolastici.



TUTTO SULLA PROVA INVALSI – Date, modalità di svolgimento e contenuti del test Invalsi, a differenza delle altre prove, vengono stabiliti a livello nazionale e non singolarmente dalle scuole. Nello specifico, di cosa si tratta? La data per la prova Invalsi 2016 di terza media è il 17 giugno: i ragazzi avranno 75 minuti di tempo per rispondere ad una serie di domande di Italiano, suddivise in comprensione del testo e grammatica, e altri 75 minuti per completare la prova di Matematica. La sostanziale differenza con il resto dell'esame, in realtà, sta nel fatto che i risultati, oltre a far media ai fini della valutazione, saranno inviati anche all'Istituto Invalsi. Ma niente paura! Gli argomenti che non si discosteranno da quanto studiato durante l'anno scolastico.



IL VOTO FINALE – Per fare un calcolo del punteggio possibile all'esame di terza media, sarà utile sapere che il voto finale viene espresso in decimi e risulterà dalla media aritmetica di tutte le prove d'esame, più il voto di ammissione assegnato dai prof alla fine dell'anno. In sintesi, è composto da:

- Voto di ammissione o di idoneità - Prima prova scritta di Italiano

- Seconda prova scritta di Matematica - Prova scritta Invalsi

- Prove scritte di lingue (1 o 2)

- Colloquio orale

Ogni prova verrà valutata con un voto espresso in decimi. Anche alla prova Invalsi si riceverà un voto da 4 a 10 ma il procedimento è un po' più complicato. Infatti, a seconda di quante risposte corrette verranno date per ogni questionario, sarà assegnato un punteggio che dovrà poi essere convertito in decimi. Qualsiasi esso sia, comunque, farà media con tutti gli altri, non incidendo particolarmente sulla promozione anche qualora dovesse risultare basso.