Esame di terza media 2018: come funzionano le nuove prove scritte

Dal 2018 l’esame di terza media cambia. Le prove Invalsi non faranno più parte dell’esame, ma per essere ammessi a sostenere le prove scritte sarà necessario aver partecipato lo stesso ai test Invalsi di terza media che si svolgeranno nel mese di Aprile. Per l’ammissione, inoltre, ogni studente dovrà aver frequentato i tre quarti del monte ore annuale e non aver ricevuto sanzioni disciplinari che comportino la non ammissione all’Esame. Per quanto riguarda le eventuali insufficienze riportate, invece, la decisione sulla non ammissione può essere deliberata dal Consiglio di classe in fase di scrutinio. Secondo quanto comunicato dal Miur, "nel caso in cui l’alunna o l’alunno non abbiano raggiunto i livelli minimi di apprendimento necessari per accedere all’Esame, il consiglio di classe potrà deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, la non ammissione". Le prove scritte dell'esame di terza media, a aprtre dal 2018, saranno perciò 3: italiano, lingue comunitarie, matematica ed elementi di scienze e tecnologia. Ecco, nel dettaglio, come si svolgeranno