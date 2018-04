Erasmus, le migliori destinazioni per chi studia Medicina

Dal 1987 a oggi, l' Erasmus ha favorito lo scambio di studenti tra i vari atenei in Europa. Nel corso degli anni più di 4 milioni di giovani hanno vinto la borsa di studio e si sono trasferiti in altre università europee. Tra loro, anche molti iscritti in facoltà in cui cambiare sede e metodo di studio, pur per un breve periodo, può essere pericoloso. Il pensiero va subito agli studenti di Medicina. Per loro l'università è quasi un lavoro. Per questo, per evitare distrazioni eccessive e trasformare l'Erasmus in un'esperienza davvero formativa, diventa fondamentale non sbagliare sede. Ad aiutarli nel compito interviene Skuola.net che, tramite la classifica QS World University Ranking - la graduatoria dei migliori atenei nel mondo, che si concentra su 48 discipline, divise in cinque macro aree di studio - ha scovato le migliori università in Europa per l'ambito "Medicina", in alcuni grandi paesi del Vecchio Continente, mete tradizionali degli studenti Erasmus.

Inghilterra

Qui, a primeggiare tra le facoltà di Medicina, c'è quella di Oxford, la più antica università del mondo in lingua inglese: suo il secondo posto della classifica mondiale, preceduta solo dall'americana Harvard. Subito dietro - in terza posizione - c'è un'altra britannica: la rivale Cambridge; seguita dall'Ucl (University College of London). al 10° posto. Ai vertici della graduatoria, però, ci sono anche l'Imperial College of London (11°) e il King's College (15°).



Danimarca

Gli atenei danesi, pur non primeggiando a livello globale, si difendono eccome, soprattutto se restringiamo l'analisi alla dimensione europea. Non male l'università di Copenhagen, che si trova al 28esimo posto. Un po' più indietro quella di Aarhus (per lei un posto tra la 51esima e la 100esima posizione).



Olanda

Più o meno sugli stessi livelli le università olandesi. Per gli studi in ambito medico e sanitario la migliore è sicuramente quella di Amsterdam: 34° posto. Poco sotto troviamo quella di Rotterdam, in 39esima posizione.



Germania

La Ruprecht-Karls Universitat di Heidelberg è la migliore università tedesca: al 45° posto per quest'area di studi. Ma la Germania è ricca di atenei dove approfondire le scienze mediche: come la Ludwig Maximilians-Universitat di Monaco (46° posto) e la Charité-Universitatmedizin di Berlino (anch'essa nella fascia 51-100esimo posto).



Svezia

Il Karolinska Institutet di Stoccolma (sesto posto mondiale, terzo europeo) è in cima alla classifica del paese scandinavo. Dietro solo alle 'inglesi'. Ottima scelta per chi vuole laurearsi in Medicina facendo, contemporaneamente, un'esperienza di studio in Europa. L'alternativa è la Lund University (51-100esima posizione).