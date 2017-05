Erasmus, cinque ragioni per studiare a Londra

5. Ambiente internazionale

Londra ospita studenti, e non solo, provenienti da tutto il mondo. Sarà stimolante studiare circondati da colleghi provenienti da altri Paesi con diverse culture e da londinesi e inglesi stessi. Avere amici da tutto il mondo ti permetterà di allargare le vedute.



4. La vita frenetica

Il critico letterario e poeta inglese Samuel Johnson scrisse: "When a man is tired of London, he is tired of life" ("Se sei stanco di Londra, sei stanco della vita"). In sostanza, è impossibile non amare Londra e annoiarsi in città. Dalle più famose attrazioni turistiche ai piccoli scorci da scoprire col tempo, dai concerti allo shopping: durante i vostri anni di studio lontani dall'Italia non vi annoierete mai.



3. Si può risparmiare

La nota negativa è che studiare a Londra costa. La nota positiva è che, anche se avete speso tutto in retta, libri, affitto, mezzi e cibo... non fa nulla! Potete trovare diverse attrazioni a Londra senza spendere un pound: assistere al cambio della guardia a Buckingham Palace, visitare il museo Tate Modern, ammirare lo skyline della città dallo Sky Garden.



2. Il lavoro

La conoscenza a livello professionale della lingua inglese con correlata esperienza di studio all'estero sono dei bei punti in più sul curriculum. Se si studia in un Paese straniero si hanno più possibilità di trovare lavoro in quel Paese. Se deciderete di studiare a Londra, molte porte si apriranno in Italia e nel Regno Unito data la qualità della formazione nelle università cittadine. Londra è poi il fulcro e sede di importantissime aziende e settori, niente di meglio per i primi "internship" durante l'università. N.B. per essere ammessi in un'università inglese, un livello già alto della lingua è necessario. In molte richiedono la certificazione IELTS con punteggio minimo di 7.5.



1. Le università

Londra è la città sede di alcune delle università e degli istituti migliori al mondo (Imperial College, King's College, London School of Economics and Political Science, Central Saint Martin's) e non solo: sarà difficile non trovare un percorso di studi adatto a voi. Oltre ai corsi più tradizionali come Economia o Medicina, troverete opzioni inusuali e interessanti come il "Baking Technology Management FdSc Foundation Degree" della London South BankUniversity, una laurea per diventare professionisti della pasticceria o il "Puppetry: design and performance" dell'università di Londra (Royal Central school of Speech and Drama) per specializzarsi nella costruzione di marionette. Insomma qualunque sia la tua passione, nel Regno Unito troverai il corso di laurea adatto a te.