16 novembre 2014 Ef Epi 2014, in Ue si parla il miglior inglese Nello studio sulla conoscenza della lingua a livello internazionale emerge che i più bravi sono gli scandinavi mentre fanno più fatica le nazioni dove è in corso una recessione (vedi Francia, Spagna e Italia)

15:18 - Nella ricerca Ef Epi 2014 sulla conoscenza dell'inglese a livello internazionale, condotta su oltre 750mila adulti in 63 Paesi, emerge che i più bravi a parlarlo sono gli europei, in particolare gli scandinavi (i danesi primeggiano), mentre fanno fatica le nazioni dove è in corso una recessione come in Italia, Spagna e Francia. L'Africa arriva all'ultimo posto della classifica, arrancano in America Latina mentre in Asia stanno investendo molto. Lo studio evidenzia inoltre che le più "secchione" sono le donne.

L'andamento italiano - Gli adulti italiani parlano un inglese relativamente buono e il loro livello è migliorato negli ultimi sette anni. Nonostante ciò, sono ancora indietro rispetto alla media europea e non hanno un inglese suffi ciente in ambito lavorativo. Ci sono però molti segnali positivi per il futuro: la conoscenza dell’inglese tra gli italiani che hanno meno di 35 anni è superiore rispetto agli altri adulti, il che indica che i cambiamenti operati nel sistema educativo per l’insegnamento dell’inglese, stanno iniziando a dare frutti. Infine, va sottolineato come le donne italiane parlano l’inglese molto meglio degli uomini.