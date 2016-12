Ecco le sette cose da fare assolutamente l’ultimo giorno di scuola

1. Andare a scuola con vestiti estivi

Arriva l’estate, perché non anticiparla vestendosi con pantaloncini corti e occhiali da sole, pronti con il costume sotto ai bermuda e l’asciugamano nello zaino. Appena suona la campanella…via verso la spiaggia! Sempre che i gavettoni non rallentino la corsa.



2. Recuperare l’ultima materia

Purtroppo ogni anno è inevitabile: nonostante l’impegno per evitarlo, l’ultimo giorno c’è sempre chi deve affrontare l’interrogazione della speranza, l’estremo appiglio per salvarsi l’estate dai corsi di recupero. Conclusa quella, però, iniziano i festeggiamenti.



3. Giocare, giocare, giocare

Per trascorrere la giornata, qualora il prof permetta di trascorrerla senza fare lezione, bisogna trovare qualche attività da fare, magari organizzare un gioco o un’attività alternativa, meglio se all’aperto. E perché non convincere un professore – possibilmente il più simpatico - a partecipare?



4. Organizzare una festa scolastica

Portare da bere e da mangiare, mettere un po’ di musica e la festa è fatta. A ricreazione, c’è chi coinvolge anche altre classi così da organizzare una grande festa, oppure è il dirigente scolastico stesso a mettere su un bel concerto con le band degli studenti come protagoniste. A quel punto, non rimane che ballare.



5. Esultare all’ultima campanella

Al momento dell’ultima campanella, non può mancare la corsa verso l’uscita a braccia aperte, magari tenendo per mano l’amico più stretto o la ragazza più carina. E’ un momento indimenticabile, che rimane nella testa per tutti i mesi a seguire…fino all’anno prossimo.



6. Gavettoni

Le tradizioni vanno rispettate e questa non può mancare. Non si può di certo chiudere l’anno senza i gavettoni. I temerari sfrutteranno il caos per provare a prendere qualche prof, sperando che non se la prenda troppo.



7. Celebrare l’estate

Per finire, l’ultimo giorno di scuola non può che essere una giornata di progetti e di fantasie sull’estate che sta arrivando: la cosa più bella è, però, metterli in pratica in compagnia dei compagni di classe, organizzando un’uscita dal sapore di vacanza. Andare al mare, in piscina o al parco, o semplicemente a prendere un gelato. E poi baci, dediche sul diario e…arrivederci al prossimo anno!