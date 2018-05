Ecco gli atenei e le lauree che fanno lavorare e guadagnare di più

I laureati più ricchi? Ex studenti della Bocconi

Nei primi dieci anni di carriera i laureati che guadagnano di più sono indubbiamente quelli della Bocconi, che mediamente percepiscono 35.500 euro lordi annui. Al secondo posto di questa speciale classifica ci sono quelli del Politecnico di Milano (32.905 euro) e al terzo quelli della LUISS (32.870 euro). La media nazionale è, invece, di 30.480 euro lordi annui.



Il podio, però, cambia dopo i 45 anni di età. Se in media i laureati ultra 45enni nel 2017 prendevano 49.427 lordi annui, da Bocconi (63.861 euro), Cattolica di Milano (61.040) e LUISS Guido Carli (58.892) arrivavano i dipendenti con in tasca degli stipendi migliori. Secondo il rapporto, quindi, chi ha studiato in una università privata, nella fase centrale della propria carriera ha mediamente un reddito annuo lordo di 45.553 euro. Questo significa che guadagna circa 6.500 euro all'anno in più rispetto alla media di quanti ne percepiscono i laureati delle università pubbliche (39.026 euro).



Facoltà e stipendi: vincono le scientifiche

Per quanto riguarda invece il tipo di studi, sono le facoltà scientifiche che consentono sia l’ingresso a livelli retributivi maggiori sia una crescita del salario più alta nel corso della propria carriera.

Nei primi dieci anni dall’ingresso nel mondo sono i biologi quelli che guadagnano di più (35.410 euro di media). Ma tra i 25 e i 54 anni sono le lauree in Ingegneria Chimica e in Chimica a offrire gli stipendi più alti.



Quelli che danno i guadagni più bassi, invece, sono i corsi di laurea che afferiscono all'area delle Scienze pedagogiche e psicologiche (25.242 euro).