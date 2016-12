E' italiano il nuovo Steve Jobs, con lui i negozi saranno come l'Apple Store

19:50 - Ha colto dall'università solo le competenze necessarie per aprire la sua impresa. E da oggi, grazie alle sue idee creative, sarà possibile fare acquisti con un solo tocco. La mente va subito a Steve Jobs e la sua mela: ma se questi sono nati e cresciuti in America, lo startupper che sta rivoluzionando il mondo dello shopping è italiano doc. E' Francesco Medda, creatore di Scloby: grazie a questo registratore di cassa virtuale, anche il negozio sotto casa e il ristorante di quartiere diventeranno sofisticati store multimediali in cui tutto, dalla scelta del prodotto allo scontrino, può essere fatto a distanza tramite apparecchi elettronici. Ma Francesco non è solo uno startupper, è soprattutto un ragazzo di 28 anni con la propria storia e le proprie aspirazioni, uno di quei talenti italiani scovati da Skuola.net e Ford in tour per le università italiane.

UN RIVOLUZIONARIO RAGAZZO COME TANTI - Francesco Medda, ha trovato la sua idea vincente pensando proprio alla vita di tutti i giorni. Universitario fuori sede, trasferito dalla Sardegna a Torino, ha frequentato il Politecnico e, contemporaneamente, ha cominciato a lavorare per potersi mantenere. La sua storia è simile a quella di molti altri fuori-sede lavoratori ma Francesco è partito proprio da questa condizione per creare la sua startup: "Facevo siti internet per e-commerce e il web è la mia passione!" ha dichiara a Skuola.net. Così oggi tutti i negozi che si affidano a Scloby, dal più grande al più piccolo, sono stati catapultati in maniera semplice e funzionale nell'universo del web, e non solo.

IL NEGOZIO SOTTO CASA COME UN APPLE STORE - Il punto cassa virtuale che emette fatture e scontrini anche a distanza, infatti, permette ai negozianti di vendere online come se il cliente fosse presente in negozio, facendo recapitare gli acquisti tramite corriere. Il passo successivo, spiega Francesco Medda, sarà scegliere e ordinare direttamente dallo smartphone, seduto comodamente al tavolo del bar o passeggiando tra la merce. Proprio come in uno Store multimediale di ultima generazione.

STARTUPPER SI DIVENTA - L’avventura del fondatore di Scloby è cominciata su Google. Cercando "come nasce un'impresa" è venuto a conoscenza della possibilità di partecipare alla competition per startup indetta da I3P, uno dei più importanti incubatori per startup italiani. Il percorso è andato a buon fine e oggi Francesco Medda lavora con altri 10 collaboratori ai suoi progetti per il futuro: "immagino il nostro futuro come un grande ecosistema formato da aziende, software house, startup. Startupper si diventa - continua Francesco Medda - con la giusta determinazione e avendo fiducia. Una possibilità ce l'abbiamo tutti, basta semplicemente coglierla".

UN MESSAGGIO PER GLI STARTUPPER DEL DOMANI - "Il mio consiglio per gli startupper del domani? Non aver paura di sbagliare" scrive Francesco Medda sulla Ford Ka bianca che, durante il tour di Skuola.net e Ford nelle diverse università italiane alla ricerca di giovani startupper di talento, ha raccolto sulla carrozzeria i sogni e i progetti della nuova generazione. Come la pagina di un diario. Il viaggio continua, oggi la Ford Ka è già ripartita e con lei il team di Skuola.net, alla ricerca di nuove storie di successo da raccogliere nella web serie “Storie di Start up”. Ed è proprio Scloby, oggi, ad inaugurare la serie come protagonista della prima puntata.