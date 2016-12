27 ottobre 2014 13:32 Dottoressa senza lode: si presenta alla tesi ma non ha mai fatto gli esami Aveva invitato amici e parenti alla discussione per poi festeggiare tutti insieme un titolo che non arriverà mai: era tutto finto

E' arrivata con la tesi di laurea dalla copertina rossa sotto il braccio, pronta per la discussione e i festeggiamenti: ma il nome della studentessa, tra quelli dei laureandi di lunedì scorso all'Università Kore di Enna, non è mai stato chiamato all'appello. Dopo le proteste dei genitori nei corridoi, come riporta Skuola.net, è emersa la triste realtà: la ragazza non ha mai sostenuto più di due esami nella sua carriera accademica e ha finto di doversi laureare.

TESI FINITA…ESAMI NO – La tesi di laurea della studentessa siciliana trattava del processo penale minorile e nello specifico la vicenda di Erika e Omar e dell'assassinio di Novi Ligure. La tesi era firmata da un relatore autorevole: si tratta di Giuseppe di Chiara, presidente del corso di laurea in Giurisprudenza, come riportato dal Giornale di Sicilia. Il professore era evidentemente all'oscuro del fatto che alla ragazza mancassero non pochi esami sul libretto per poter ottenere la laurea. Da quanto risulta all'ateneo, infatti, si sarebbe fermata a soli 2 esami.