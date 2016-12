Donna e under 40: l'identikit dei nuovi prof

IN GIOCO LA CATTEDRA - Esami che permetteranno agli oltre 165mila insegnanti, tra maestri e prof, di accaparrarsi uno dei 63.717 posti in cattedra. Per l'esattezza, i maestri si giocheranno l'accesso a 6.933 posti per la scuola dell'infanzia (+304 di sostegno) e ai 17.299 per le elementari (+3.799 di sostegno). Per quanto riguarda i prof invece, sappi che le cattedre da riempire sono 15.641 alle medie (+975 posti di sostegno) e 17.232 alle superiori (+1.023 di sostegno).



L'IDENTIKIT - Chi sarà a riempirle ancora non è dato saperlo. Anche se qualche ipotesi la fa Skuola.net in base al numero di domande che sono arrivate per poter svolgere il concorso. Infatti, l'85% che le ha inviate è una donna, anche se la percentuale si abbassa al 66,6% se parliamo di scuole medie e superiori. Oltre il 63% delle domande viene da under 40. L'età media generale infatti è di 38 anni e mezzo (39 per il bando elementari e infanzia, 38,8 per quello di medie e superiori). Pure chi si candida per diventare insegnante di sostegno è un vispo giovanotto che ha un'età media di appena 34 anni. La regione con più domande presentate è la Campania (ben 24.125). Seguono Lombardia (22.630), Sicilia (17.725) e Lazio (16.191).



GIANNINI: SIAMO SULLA STRADA GIUSTA - "L'alta adesione al concorso - commenta il ministro Giannini - la numerosa presenza di giovani dimostra che siamo sulla strada giusta. Dopo anni di mancate risposte sul tema del precariato storico e di concorsi che si sono svolti a singhiozzo, stiamo cercando di riportare il Paese alla normalità: con la Buona Scuola prevediamo bandi ogni tre anni e dunque certezze sui tempi di selezione per l'ingresso nella scuola".