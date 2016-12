4 novembre 2014 Dieci università da favola nel mondo: ecco chi prepara ai test di selezione Harvard, il MIT, Berkeley, Oxford e non solo: offrono servizi incredibili e una preparazione che inserisce nel mondo del lavoro appena laureati Tweet google 0 Invia ad un amico

20:28 - Tante sono le classifiche sulle università che girano sul web. Come riporta Skuola.net, una delle ultime è stata stilata dalla società americana “U.S. News & World Report” e riporta i primi 10 atenei migliori al mondo. Ovviamente, in testa alla classifica spiccano quei nomi americani e inglesi che sempre più spesso vediamo nelle serie tv e che popolano i sogni di tutti gli adolescenti. Alzi la mano chi non ha mai sognato di passeggiare tra i corridoi di Harvard!

10) COLUMBIA UNIVERSITY – Siamo negli Stati Uniti d’America e questa è una delle più prestigiose università private del Paese a stelle e strisce. Ben 101 premi Nobel, nelle varie discipline, hanno lanciato in aria il cappello di laurea nei suoi corridoi. Dove si trova? Nel cuore di New York.



9) CHICAGO UNIVERSITY – Un’altra università privata, quella al nono posto delle migliori nel mondo. Stavolta però siamo a Chicago, nel quartiere Hyde Park. Famosa perché coniuga alla perfezione lo studio e le attività di ricerca, è anche collegata alla nascita di influenti movimenti accademici.



8) UCLA, UNIVERSITA’ DELLA CALIFORNIA – L’Università della California a Los Angeles è un ateneo pubblico e di ricerca, famoso per i suoi corsi di tema medico e giuridico. E poi si trova a Los Angeles… chi non vorrebbe vivere nella città degli angeli?



7) CALTECH, CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY – Ancora in America e ancora privata, questa famosissima università. Tutti abbiamo sentito parlare almeno una volta nella vita della città di Pasadena, in California. Bene, è proprio qui che si trova il Caltech. Le sue eccellenze? Le scienze naturali e l’ingegneria.



6) CAMBRIDGE UNIVERSITY – Scalando la classifica, invece, ecco che troviamo il primo degli atenei inglesi all’appello. Si tratta della leggendaria Cambridge University, ricca di storia, tradizioni, miti e racconti. Avete presente quelle romantiche cerimonie di laurea, in cui tutti lanciano i tocchi al cielo? Ecco, in questo ateneo ci si laurea esattamente così.



5) OXFORD UNIVERSITY – Il più antico ateneo del Regno Unito, in forte competizione, da sempre, con il suo compatriota, quello di Cambridge. Prof e studenti appartengono, tutti, ad uno dei 39 college di cui si compone. Un po’ come le confraternite delle università americane, per intenderci.



4) STANFORD UNIVERSITY – Ancora la California, quasi in vetta della classifica delle migliori università del mondo. Stavolta però siamo nell’ancor più famosa Silicon Valley, la valle americana dalla quale provengono i creatori di società di un certo lustro come Google, Apple, HP, solo per citarne alcune.



3) BERKELEY UNIVERSITY – Sembra evidente, ormai, che se si vuole ricevere un’istruzione di tutto rispetto l’unico posto in cui si può studiare è la California. Al gradino più basso della classifica, infatti, ecco spuntare un altro ateneo situato proprio in quella zona. Il più antico ed importante dei 10 che sorgono in questo Stato. Agli scienziati dell’università di Berkeley, difatti, vanno attribuite alcune delle ricerche scientifiche più sensazionali di sempre. Se il vostro sogno sono la scienza e la ricerca, non potete che tentare di iscrivervi qui.



2) MASSACHUSSETS INSTITUTE OF TECHNOLOGY – Anche il MIT ha sede a Cambridge, solo che questa volta siamo negli Stati Uniti e non in Inghilterra. Fu tra le sue mura che vennero istituiti i primi corsi di laurea in ingegneria aeronautica e fisica applicata, per esempio. Se quindi da grande volete fare i progettisti di aerei, vi conviene trovare il modo di studiare al MIT.



1)HARVARD UNIVERSITY – Ed eccoci arrivati alla vincitrice assoluta, la migliore università di tutto il mondo. Non poteva che essere lei, famosa e apprezzata da tutti: l’Harvard University, anch’essa nel Massachussets. Le signorine forse la ricorderanno per la passione smodata che Rory Gilmore, la protagonista del telefilm Una mamma per amica, aveva per questo ateneo. E non a torto, a quanto pare!



