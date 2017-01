Dieci frasi da dedicare per i 100 giorni alla Maturità

La colletta è quasi conclusa, il luogo è deciso, la compagnia è scontata. Tutto è pronto per i 100 giorni alla maturità del prossimo 14 marzo, quelli che daranno ufficialmente il via al countdown all'esame di Stato 2016. Sarà una giornata diversa dalle altre che probabilmente resterà impressa nei ricordi degli studenti per tutta la vita. Una giornata dove tutto può accadere, l'ideale per dedicare alcuni pensieri a compagni, amici e prof che da 5 anni ti sono accanto nel bene e nel male. E se le parole non vengono da sole, ecco 10 frasi sui 100 giorni perfette per essere dedicate a delle persone in particolare secondo Skuola.net .

#1 Al compagno di classe ansioso

“Tanto vale che ti ci abitui subito: sarai esaminato per tutta la vita. Bisogna rendere i conti, dall'inizio alla fine, e che siano giusti! Il medico legale farà il totale dell'addizione”. (Daniel Pennac)



#2 Alla compagna malinconica

“Gli esami sono vicini e tu sei troppo lontana dalla mia stanza, tuo padre sembra Dante e tuo fratello Ariosto, stasera al solito posto, la luna sembra strana sarà che non ti vedo da una settimana”. (Notte prima degli esami, Antonello Venditti)



#3 Al compagno tifoso che aspetta gli Europei

“Le principali manifestazioni sportive si svolgono durante gli esami”. (Arthur Bloch)



#4 Al prof petulante che ti parla sempre degli esami

“Gli esami non hanno alcun valore. Se uno è un gentiluomo, ne sa abbastanza; se non è un gentiluomo, qualsiasi cosa sappia è per lui un male”. (Oscar Wilde)



#5 Al compagno in preda al panico

“Una vita senza esami non vale la pena di essere vissuta”. (Socrate)



#6 Al compagno (troppo!) ottimista

“Se sognare di dover ripetere l'esame di maturità è l'incubo ricorrente di milioni di persone, qualcosa vorrà pur dire”. (utente Twitter)



#7 Al prof insopportabile

"Agli esami gli sciocchi fanno spesso domande a cui i saggi non sanno rispondere”. (Charles Caleb Colton)



#8 Al compagno entusiasta

"Gli esami finali sono eventi simili alla morte”. (Richard Gordon)



#9 Alla mamma che ti chiede se hai studiato abbastanza per essere promosso

"Non studiavo niente e perciò imparavo molto”. (Anatole France)



#10 Al compagno maniaco del controllo

"Tutti credono di avere il controllo della situazione. Ma nessuno si salva senza superare dei test". (Dal film Saw IV - Il gioco continua).