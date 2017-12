Da Milano a Palermo, ecco le scuole superiori che fanno trovare lavoro

L'indice di occupazione e la coerenza tra studi e lavoro

Nello specifico, l'indice di occupazione ci dice qual è la percentuale degli occupati (coloro che hanno lavorato almeno 6 mesi entro i primi due anni dal conseguimento dal diploma), su coloro che non si sono immatricolati all’università; per coerenza del lavoro trovato con gli studi, invece, si intende la percentuale di diplomati che a 2 anni dal diploma lavorano e hanno una qualifica professionale perfettamente in linea con il titolo di studio conseguito. In questo articolo, ci si sofferma sui tecnici e professionali nel raggio di 10 chilometri dal centro di riferimento - selezionando come opzione principale l'indice di occupazione - su un campione di 7 città italiane: Milano, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Palermo e Cagliari.



Milano

Se volete frequentare un tecnico di indirizzo economico nel capoluogo lombardo, allora conviene iscriversi al Falcone Righi. L'indice di occupazione dei diplomati è il più alto, 68.51 punti. Se invece la tecnologia è la vostra passione, fate ricadere la vostra scelta sull’istituto tecnico-tecnologico Ernesto Breda: qui l'indice di occupazione è ancora maggiore, arriva a 69.8 punti. Tra i professionali nel settore dei servizi, invece, svetta l'Amerigo Vespucci: l'indice è di 64.16. Se, infine, volete iscrivervi a un istituto professionale - settore industria e artigianato - la scelta deve ricade sul Settembrini (Is Maxwell): indice di occupazione 62.31.



Bologna

Se siete di Bologna e dintorni e il tecnico indirizzo economico è la vostra scelta, dovete sapere che i diplomati dell'Enrico Mattei a San Lazzaro di Savena sono quelli che trovano più facilmente lavoro. L'indice di occupazione è infatti di 65.55. A Bologna città, invece, il più competitivo è il Tanari (Ms Manfredi - Tanari): l'indice di occupazione è leggermente inferiore, si assesta a 62.19. Il tecnico settore tecnologico che offre più occupazione ai diplomati è ancora a San Lazzaro di Savena: si tratta dell'Ettore Majorana, con un indice di occupazione molto alto, 76.03. A Bologna ci si può indirizzare invece sull'Aldini Valeriani - Sirani (indice di occupazione 73.2). Passiamo ai professionali del settore dei servizi: la scelta ottimale è di nuovo l'Aldini Valeriani - Sirani. Tra chi si diploma in questo indirizzo l'indice di occupazione è 53.73. Per il settore industria e artigianato ottimi i risultati in termini occupazionali per i diplomati al Beata Vergine di San Luca (non statale): l'indice è di 77.27.



Firenze

Per quanto riguarda la Toscana, nello specifico Firenze, la medaglia d’oro per l'occupazione tra i tecnici del settore economico va al Piero Calamandrei a Sesto Fiorentino (indice di occupazione 64.45). A Firenze città, si distingue il Galileo Galilei, con un indice di occupazione di 57.68. Per il tecnico tecnologico il punteggio più alto va all'Antonio Meucci (indice 73.95). Tra i professionali del settore servizi, vince l'Aurelio Saffi (indice 63.31). Per quanto riguarda, invece, il settore industria e artigianato, buon risultato per i diplomati del Leonardo da Vinci (indice 56.73).



Roma

Nella capitale il miglior tecnico economico per lavorare subito è il Livia Bottardi: chi si è diplomato qui ha trovato un'occupazione più facilmente degli altri; il suo indice è pari a 46.71 punti. Se si parla di tecnico tecnologico, invece, la medaglia d’ora va al Cartesio (Is Torricelli): indice di occupazione di 53.11. L'Amerigo Vespucci è invece l'istituto professionale nel settore dei servizi consigliato, con un indice di occupazione dei suoi diplomati che arriva a 49.24. Per il professionale settore industria e artigianato, invece, sul gradino più alto del podio troviamo il Carlo Cattaneo (indice di occupazione 48.73).



Napoli

A Napoli il tecnico commerciale migliore per trovare lavoro è il Salesiano sacro Cuore (non statale): i suoi diplomati sono riusciti ad avere un impiego con un indice di occupazione di 38.11. Per i tecnici tecnologici, il primato va al Giuseppe Moscati (non statale): indice di occupazione 36.66 punti. Medaglia d’oro tra i professionali settore servizi all'Andrea Torrente (indice di occupazione 30.28), mentre tra i professionali settore industria e artigianato la conquista l'Alfonso Casanova (indice di occupazione 24.83).



Palermo

Andiamo in Sicilia, nello specifico a Palermo dove a spiccare tra i tecnici economici è il Don Bosco - istituto non statale - con un indice di occupazione di 25. Il migliore tra i tecnici tecnologici per trovare lavoro è invece il Vittorio Emanuele III, con un indice di occupazione di 27.95. Tra i professionali settore servizi spicca il Pietro Piazza (indice di occupazione 23.45), mentre tra i professionali settore industria e artigianato il primato va al Don Giovanni Colletto a Marineo (Palermo) con indice di occupazione di 27.27. A Palermo città un'ottima scelta è l'Enrico Medi, con un indice di occupazione di 20.32.



Cagliari

Concludiamo il nostro viaggio in Sardegna. A Cagliari il miglior tecnico economico per trovare lavoro è il Pietro Martini, con un indice di occupazione tra i diplomati di 39.62. Tra i tecnici tecnologici, il miglior punteggio è invece del Michele Giua (indice di occupazione 33.55). Primo posto all’Antonio Meucci per quanto riguarda i professionali del settore servizi (indice di occupazione 44.73) e il Sandro Pertini per i professionali del settore industria e artigianato (indice di occupazione 25).