Curriculum in inglese: 5 cose da sapere per scriverlo in modo perfetto

Stai cercando lavoro ma non sai come scrivere il curriculum? Non ti preoccupare, capita un po' a tutti. Le prime volte è così. Mille dubbi si accavallano, non sai cosa inserire, non sai scegliere quali esperienze sono importanti davvero e quali no; per non parlare di tutti quei requisiti che ritieni rilevanti ma che poi, in realtà non servono davvero. A complicare le cose poi ci si mette anche il curriculum vitae in inglese, per tutti gli studenti che dopo la laurea triennale o la laurea magistrale decidono di emigrare all'estero e tentare la fortuna. Se volete sapere come si fa dovete assolutamente dare un'occhiata a questi 5 consigli di AlmaLaurea per realizzare un curriculum vitae formato europeo perfetto, come scrive Skuola.net.