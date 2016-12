Cortile, addio: 1 su 3 viene usato come parcheggio

16:09 - Il cortile è l'unica area della scuola in cui gli studenti possano uscire all'aperto, mangiando una merendina o chiacchierando con i compagni: è qui che tutti immaginiamo si svolga la più sana e salutare ricreazione. Tuttavia nelle nostre scuole non sempre i mezzi lo permettono: e quando parliamo di mezzi, parliamo del senso letterale del termine. Secondo l'ultimo studio di CittadinanzAttiva, i cortili fungono fin troppo spesso da parcheggio di motorini e autovetture. Uno studente su 2 dichiara di utilizzarlo per la ricreazione, ma gli altri rimangono tra corridoi e aule. Lo segnala Skuola.net.

CORTILI, ADDIO! - Secondo la ricerca di CittadinanzAttiva, svolta su 213 scuole, l'80% circa ha un cortile. Questo vuol dire che il rimanente 20%, 1 scuola su 5, ne è sprovvista e gli studenti sono costretti al chiuso. Ma quando il cortile c'è, come viene vissuto dalla comunità scolastica? Per il 32% degli istituti, il cortile è il luogo dove si concentrano le automobili e motorini del personale scolastico e alle famiglie degli studenti. Tuttavia nell'80% dei casi, anche se talvolta occupato dalle macchine dei prof, il cortile viene usato anche dagli studenti. Ma intervistandoli sull'uso che ne fanno (con la possibilità di dare più di una risposta), solo la metà degli intervistati sostiene di passarci la ricreazione. Per un buon numero dei ragazzi, circa il 40%, è il luogo dove si fa anche educazione fisica o altre attività sportive, anche se normalmente il luogo adibito dovrebbe essere la palestra. Il 13% degli studenti, poi, confessa di usarlo a sua volta come parcheggio del proprio mezzo di trasporto.

A VOLTE E' MEGLIO RIMANERE IN CLASSE - Il problema tuttavia non è solo la concentrazione di automobili in cortile. Anche le condizioni in cui l'area versa possono placare l'entusiasmo di uscire all'aria aperta. Circa 1 cortile su 10 presenta rifiuti non rimossi, la stessa quota mostra invece presenza di ingombri di diverso tipo. Nel 41% dei casi la pavimentazione dei cortili è sconnessa. In quasi 1 su 5 poi sono state trovate da CittadinanzAttiva fonti di pericolo di diverso genere per i ragazzi. Quando ci sono spazi verdi, nel 70% dei cortili, la ricerca conferma che nel 58% dei casi la vegetazione risulta curata. E nel restante 42%?