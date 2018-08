Corredo scolastico, i consigli per risparmiare su libri e quaderni

Evitare il “periodo caldo”

Nelle settimane a cavallo tra agosto e settembre, i prezzi per zaini e cartoleria potrebbero essere più alti che in altri periodi dell’anno. Meglio quindi anticipare o, in alternativa, posticipare (qualora non si tratti di oggetti strettamente necessari i primi giorni di scuola) gli acquisti.



Meglio utile che griffato

Potrebbe non andare giù a tanti studenti, ma la prima regola per risparmiare è non cedere in maniera incontrollata alla moda del momento. Purtroppo, i marchi più famosi possono essere particolarmente costosi, e difficilmente vengono scontati. Meglio quindi rivolgersi verso prodotti di qualità non necessariamente griffati, o seguire la moda solo per alcuni prodotti, bilanciando con il resto del corredo. Per invogliare i ragazzi, si può provare a proporre oggetti da personalizzare, fai da te, o alternative green per salvaguardare l’ambiente.



Comprare al supermercato

In diverse catene della grande distribuzione è possibile trovare non solo zaini, diari e cartoleria, ma anche libri scolastici. Si stima che il risparmio complessivo sia del 30% rispetto alla cartolibreria.



A volte è meglio aspettare

Molte famiglie, per risparmiare, cercano di anticipare parecchio la spesa per i libri scolastici, approfittando di offerte e promozioni. Questa può essere effettivamente una mossa astuta, soprattutto per chi conosce già gli insegnanti e i programmi, ma potrebbe comportare degli imprevisti per chi inizia un nuovo ciclo o cambia i docenti. I professori, infatti, potrebbero suggerire altri testi, rimandare lo studio di alcuni materiali al secondo quadrimestre, proporre delle dispense o fotocopie in sostituzione dei libri. E’ sempre meglio attendere quindi l’inizio delle lezioni prima di acquistare i testi in blocco, per evitare di sbagliare.



Confrontare i prezzi

Sul web o nei negozi, è bene fare un confronto su prezzi e prodotti prima dell’acquisto. Si può trovare lo stesso articolo a un costo differente, o trovare una promozione particolarmente vantaggiosa.



Risparmiare con l’usato

A inizio anno, molti alunni vendono i libri che non usano più ai ragazzi più piccoli. E poi ci sono gli immancabili mercatini. Ovviamente, è sempre buona norma controllare l’edizione e lo stato del testo. Senza dimenticare che si può trovare buon usato anche in libreria.



Shopping online

In alcuni casi, lo shopping online conviene: i prezzi sono competitivi (spesso scontati) e la consegna è molto rapida. Quasi impossibile, poi, trovare il tutto esaurito come può succedere nelle normali librerie. Particolarmente conveniente non solo l’acquisto dei libri di testo, ma anche del resto del corredo, grazie alla vasta offerta.