Copiare 2.0: su WhatsApp si potranno inviare compiti leggibili

Copioni di tutto il mondo udite, udite. Presto WhatsApp potrebbe arrivare in soccorso degli studenti più furbi durante compiti in classe e verifiche dell'ultimo minuto. Ma anche allungare loro un salvagente per non farli annegare nel mare nero dei compiti per le vacanze. Sì, già più di quanto non faccia ora permettendo di fotografare i loro capolavori e inviarli ai compagni. Infatti, come segnala Skuola.net, presto potrebbe arrivare una novità da parte del social con la cornetta verde, quella che farà in modo che i ragazzi possano inviare i compiti in alta definizione.