Convittiadi 2018, sul Lago di Garda le mini-olimpiadi degli studenti

Più di 2mila ragazzi tra gli 11 e i 16 anni si sono dati appuntamento sul lago di Garda per sfidarsi in molteplici discipline sportive.. Dal basket al tennis, dagli scacchi al calcio passando per la corsa campestre e la pallavolo. Fino a domenica 15 aprile è infatti la settimana delle Convittiadi2018: sette giorni di tornei e gare tra Peschiera e Desenzano del Garda a cui prendono parte gli studenti provenienti dai convitti e dagli educandati statali di tutta Italia. A inaugurare l'evento il campione mondiale della pallavolo Andrea Zorzi.