Compiti estivi: come organizzarli per non rinunciare alle vacanze

Organizzarsi per tempo

Si sa, chi gioca d’anticipo vince sempre. Le vacanze sono in pieno svolgimento e proprio non avete voglia di pensarci, ma se aspettate settembre rischierete di rovinarvi gli ultimi momenti prima del rientro tra i banchi. Pianificate una tabella di marcia: organizzate il tempo che resta alla vostra partenza per il mare o per la montagna in agosto e fare in modo di ultimare la maggior parte dei compiti prima di quel momento. Così facendo, all’inizio di settembre dovrete solo ripassare e tornerete tra i banchi tranquilli e sereni.



In vacanza non si studia

Il riposo è importante tanto quanto il lavoro, per questo è bene cercare di non portare in viaggio esercizi e pagine e pagine da studiare. Al massimo, se avete qualche libro di narrativa da leggere, approfittatene sotto l’ombrellone o prima di andare a letto. Potrebbe essere più piacevole e rilassante di quello che credete.



Prima i compiti difficili

Dedicatevi alle materie più complesse prima di tutto il resto. Iniziare con un paio di ore al giorno, concentrandosi sulle versioni o sugli esercizi di matematica, vi permetteranno di tirare un bel sospiro di sollievo in spiaggia. Prestate particolare attenzione ai compiti relativi agli argomenti che più vi hanno messo in difficoltà durante l’anno scolastico. Dedicando i primi sforzi a queste materie vedrete che, oltre a stare senza pensieri ad agosto, farete meno fatica a tornare sui banchi a settembre.



Utilizza i trucchi del mestiere

Fare lo studente è un vero e proprio lavoro. E come tutti i lavori ha i suoi trucchi! Via libera a mappe, schemi e post-it. Attaccateli alle pareti, riempite i quaderni e i libri. Sintetizzare tutti gli argomenti di studio renderà più semplice il ripasso a settembre. Un altro consiglio è quello di dividere lo studio per argomenti, materie e giorni della settimana. Così il lunedì sarà dedicato alla matematica e il venerdì alla storia, per esempio. Riassumere e sintetizzare gli argomenti che studiate con parole chiave vi aiuterà a fissare tutto nella mente. A ridosso della partenza ripetete ad alta voce quello che avete studiato. Al ritorno dalle vacanze ricorderete ancora tutto, garantito.



Se serve aiuto, chiedete

Se vi portate dei dubbi dallo scorso anno scolastico il mese di luglio è perfetto per risolverli. Avete ancora tempo prima dell’inizio della scuola e le vacanze si avvicinano: è il momento perfetto per organizzare ripassi di gruppo in cui ognuno di voi darà il proprio contributo spiegando agli altri qualcosa che non hanno capito. E se aveste bisogno di un aiuto più specifico, è arrivato il momento di chiedere. A luglio avete il tempo e la concentrazione necessaria per farvi aiutare da un genitore, un parente o un amico esperto su ciò che vi ha causato più impegno durante l’anno passato. Poche ore saranno sufficienti per sciogliere i nodi e per partire sereni per le vacanze.